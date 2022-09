Thymen Arensman na solo op Sierra Nevada: “Benen waren niet eens super”

Thymen Arensman boekte zondag in de Vuelta a España zijn eerste etappezege in een grote ronde. De klimmer maakte deel uit van een zeer omvangrijke kopgroep in de koninginnenrit de Vuelta en kon op de slotklim naar Sierra Nevada Marc Soler van UAE Emirates achter zich laten. Hij soleerde vervolgens naar zijn tweede overwinning als beroepsrenner en finishte met ruim een minuut voorsprong op Enric Mas en Miguel Ángel López.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

“Ik kan het nauwelijks geloven en het moet echt nog even indalen dat ik de koninginnenrit van La Vuelta heb gewonnen. Op voorhand spreekt iedereen over deze bergetappe naar Sierra Nevada en om die dan te winnen is ongelooflijk”, vertelde de renner van Team DSM in het flashinterview.

Soler reed een hele tijd alleen op kop, maar Arensman haalde hem bij met nog acht kilometer te gaan. “Ik dacht eigenlijk dat Soler op mij aan het wachten was en nog wat in zijn benen had. Op het steile gedeelte versnelde ik en moest hij lossen. Gelukkig had ik nog wat over en kon ik het volhouden tot de finish”, besluit een gelukkige Arensman.

“Om eerlijk te zijn voelde ik me gedurende de rit niet eens super, maar blijkbaar voelden de anderen hun benen nog meer”, ging de Nederlander verder. Toen Arensman alleen op kop lag kreeg hij duidelijke instructies van zijn ploeg. “Matt Winston moedige me aan en zei dat ik moest proberen een vermogen van meer dan 400 watt te trappen. Gelukkig had ik nog wat over en bleek dit genoeg. Het is ongelooflijk”, zegt de enigszins verbaasde Arensman.