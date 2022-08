Thymen Arensman liet zich terugzakken uit kopgroep: “Als team besloten”

Thymen Arensman oogde na de finish van de Vuelta-etappe naar Les Praeres behoorlijk geagiteerd. De kopman van Team DSM zat vroeg in de rit mee in de vlucht (die het haalde tot de finish), maar liet zich niet lang daarna terugzakken in het peloton. “We hebben samen besloten dat ik me liet afzakken”, vertelt hij onder meer aan WielerFlits.

Arensman stond voor aanvang van de rit elfde in het algemeen klassement op 3.18 minuut van rode trui Remco Evenepoel. Hij was veruit de best geplaatste renner in de vlucht die de ruimte kreeg, maar liet zich toch uitzakken. “Dat hebben we samen besloten, als team”, benadrukte hij tot vier keer toe. “Waarom? Omdat we denken dat dat beter was.”

Vanuit het peloton kon Arensman geen potten breken in de finale. Hij werd 22ste, op vier minuten van ritwinnaar Louis Meintjes en ongeveer 2.30 minuut van Evenepoel. “Het is erg teleurstellend dat ik vlak voor de slotklim achter een val zat met renners van INEOS Grenadiers. Ik heb daar veel energie verspeeld om terug te komen. Daarbij ging ik over mijn limiet”, legt Arensman uit.

“Daardoor kraakt ik mentaal, ook door de hitte. Het was ook zo steil. Het was meer dat ik mentaal kraakte dan dat ik fysiek gekraakt ben”, geeft hij aan. “Nu hebben we eerst de rustdag, dan de individuele tijdrit. En daarna zien we wel.”