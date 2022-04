Thymen Arensman kleurt zware etappe in Tour of the Alps: “Blij met deze vorm”

Interview

Thymen Arensman beloofde ons maandag agressief te koersen en hij houdt woord. In de tweede rit reed de DSM-klimmer een hele dag in de aanval. In de finale knapte hij nog wat werk op voor ploegmakker Romain Bardet. “Als ik iets zeg, dan lieg ik niet hé”, grijnsde hij even voorbij de finish.

Op de eerste klim van de dag, de Passo Rolle, was Arensman mee de aanstoker van de ontsnapping. “Ik voelde me goed en forceerde mee de kopgroep”, doet hij ons in aankomstplaats Lana zelf het verhaal. “Ook Chris Hamilton wilde mee, maar hij was jammer genoeg net niet goed genoeg. Zelf was ik wel in orde, intussen kon Romain (Bardet, red.) rustig volgen in het peloton der favorieten.”

“Misschien had de ontsnapping ook gewoon tot de finish kunnen gaan. Toen Sivakov een eerste keer aanviel, kon ik samen met Storer nog aanpikken. Bij een volgende prik kon ik echt niet meer mee, ik zocht snel een eigen tempo en hoopte om eventueel nog terug te keren in de afdaling. Dat lukte jammer genoeg net niet meer.”

Supertuck

Arensman verwees naar het afschaffen van de supertuck, waarbij je als renner op de bovenbuis zit en makkelijker (lees, rapper) daalt. “Nu daalt het peloton bizar veel sneller dan de aanvaller. In je eentje heb je geen kans. Zo werd ik teruggepakt door de groep der favorieten en van dan af reed ik helemaal in dienst van Romain.”

En dat deed Arensman netjes. “Toen ook Sivakov en Storer werden gegrepen, vond ik het mijn taak om Romain in het wiel van Bilbao af te zetten en die positie dan te verdedigen. Dat lukte goed, waarna ik gewoon in de groep binnenkwam. Met die tweede plek zetten we als team toch een mooi resultaat neer.”

Giro d’ Italia

Dat hij tevreden is van het vormpeil, zegt de 22-jarige Gelderlander. “En ik ben er ook gewoon ingevlogen, zoals ik je gisteren verteld heb. Ik hou gewoon van die manier van koersen. Of ik dat morgen opnieuw ga doen? Op zich herstel ik vrij snel. Anderzijds ben ik nog jong, wat betekent dat ik nog wisselvallig kan zijn. We zien het wel.”

Arensman vertelde tot slot nog dat hij begin mei wel degelijk van start gaat in de Ronde van Italië, wat we eigenlijk al wisten. “Ik zat er wat mee verveeld dat ik het gisteren niet kon bevestigen, maar inmiddels is het toch uitgelekt, heb ik begrepen.” Fair enough!