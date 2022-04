Thymen Arensman in Tour of the Alps: “Vijf dagen agressief koersen”

Interview

Na drie weken hoogtestage op de Teide is Thymen Arensman opnieuw aan competitie toe. In de Tour of the Alps wil hij, aan de zijde van Romain Bardet, vijf dagen lang agressief koersen. “In functie van de Ronde van Italië? Vooral om mijn trainingsblok goed af te sluiten. Daarna zien we wel verder.”

Het was maandagmorgen in het Italiaanse Clez, bij de start van de Tour of Alps, dat Thymen Arensman (22) ons een vijftal minuten te woord stond. De DSM-klimmer heeft in vergelijking met vorig jaar een mooie stap gezet en hoopt dat deze week te bevestigen.

Hoe was de hoogtestage, Thymen?

“Goed. Gezellig ook. Drie weken op de Teide, samen met Romain Bardet en Chris Hamilton. Prima gezelschap, hoor. En met de kok van de ploeg. We hebben goed gewerkt, maar ons ook geamuseerd. Nu kijk ik er wel naar uit opnieuw te koersen.”

Met welk doel ben je hier?

“Om agressief te racen en ons trainingsblok af te sluiten met een goed gevoel. Dan zien we wel weer verder.”

In functie van de Ronde van Italië, veronderstellen we?

“Mijn deelname aan de Giro is nog niet bevestigd. Volgende week zal het team de selectie bekendmaken. Maar er wordt nog steeds gewikt en gewogen wat de invulling van de selectie betreft.”

Ik mag hopen dat jij wel reeds weet of je de Giro rijdt. Het lijkt me anders moeilijk om je degelijk voor te bereiden.

“Ik ken mijn programma inderdaad. Maar de ploeg kiest ervoor om de volledige selectie ineens bekend te maken. Dus jullie gaan nog even geduld moeten hebben.”

Hoe gaan jij en Romain Bardet het deze week aanpakken? Zowel in de UAE Tour als in Tirreno-Adriatico waren jullie elkaar waard…

“Ja, zo denk ik er ook over. En het maakt me toch een beetje trots om dat te mogen zeggen. Het bewijst dat ik een mooie stap heb gezet. Hoe het hier uitdraait, gaan we zien. Zoals gezegd, we gaan agressief koersen en dan zien we waar het schip strandt.”

Er is geen hiërarchie tussen jullie bepaald voor aanvang van deze wedstrijd?

“Nee, helemaal niet. We vliegen er lekker in en dan zien we vanzelf waar we eindigen. Dat vind ik overigens ook een heel fijne manier van koersen. Allebei in een vrije rol, dus.”

Wat die stap voorwaarts betreft, hoe verklaar je die?

“Ik ben een jaartje ouder. Misschien is dat gewoon de reden. En ik heb vorig jaar de Vuelta gereden, mijn tweede grote ronde. Verder doe ik goed mijn best op training en met alle randzaken. Het lijkt me een verlengstuk van de opwaartse lijn waarin ik begonnen ben toen ik prof werd. Het plan is om elk jaar een extra stap te zetten en het ziet er inderdaad naar uit dat ik dit jaar een stapje richting de wereldtop heb gezet. Hopelijk kan ik dat blijven doen.”

Waar wil je binnen een paar jaar uitkomen?

“Dat is een lastige. Voor mezelf wil ik gewoon het beste uit mezelf en uit mijn lichaam halen. Zowel als mens als als renner. Wat dat dan concreet betekent, zien we dan wel. Of dat nu top-drie, top-vijf of top-twintig is in een grote ronde, als ik maar het beste uit mezelf heb gehaald.”

Romain Bardet is bij DSM als kopman binnengehaald, jij leek zijn luxeknecht te worden. Maar momenteel ben je bijna zijn evenknie. Hoe ga je daar mee om?

“Het team heeft een mooi plan met mij. Ik volg dat, doe gewoon mijn ding en uiteindelijk zijn het toch de benen die spreken. Ook in deze Tour of the Alps, trouwens. Eigenlijk is dat vrij simpel.”

Team DSM sprokkelde dit jaar voorlopig weinig UCI-punten. Houden jullie dat deze week in het achterhoofd?

“Nee, dat speelt niet. Volgens mij is daar bij ons niemand echt mee bezig. We doen ons ding en dan zien we vanzelf wel. Ik kan alleen maar elke dag mijn best doen. Dat is het enige waar ik op gefocust ben.”

Ploegleider Matt Winston: “Liever een of twee ritzeges dan een goed klassement.” “Waarom we niet willen bevestigen of Thymen of Romain de Giro gaan rijden? Zoals Thymen zegt, we willen de selectie ineens naar buiten brengen en het is écht waar dat de laatste puzzelstukjes nog gelegd moeten worden.” Winston bevestigt ook dat zijn renners deze week vooral focussen op etappewinst, niet op een eindklassement, ook al levert dat een pak meer UCI-punten op. “Eerlijk? We zijn met die punten niet bezig. Als we resultaten boeken, brengt dat automatisch punten met zich mee. Maar het is geen doel.” Tot slot leggen we Winston toch nog een dilemma voor. Eén of twee ritzeges of een dichte ereplaats in het klassement? “Geen twijfel mogelijk: etappewinst! Daarom gaan we deze week ook agressief koersen. We hebben Thymen Arensman en Romain Bardet, maar ik onderschat ook Chris Hamilton niet.”