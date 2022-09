Thymen Arensman kent een lastige dag in Vuelta: “Schade beperken”

Thymen Arensman is door de opgave van Primož Roglič een plekje opgeschoven in het algemeen klassement, maar verloor woensdag in de zeventiende etappe naar Monasterio de Tentudía wel tijd op zijn directe concurrenten. De Nederlander van Team DSM sprak na afloop over een zware etappe.

De 22-jarige Arensman, afgelopen zondag nog glansrijk winnaar van de koninginnenrit naar Sierra Nevada, moest in de openingsfase van de zeventiende etappe al bij de les zijn. “Het ging van bij de start echt vol gas en het duurde lang vooraleer er een kopgroep wegreed. Het was een zwaar gevecht en ik moest attent koersen, aangezien meerdere gevaarlijke concurrenten probeerden mee te springen in de vlucht.”

“Dat kostte erg veel energie. Op een gegeven moment ontstond er een goede kopgroep en vervolgens reden we als ploeg goed gegroepeerd rond. Ik kon rekenen op steun van mijn ploeggenoten. In de finale ging het om een goede positionering voor de slotklim en dat liep allemaal goed.”

“Movistar trok meteen vol door”

Toch was Arensman in de slotkilometers niet in staat om het tempo bij te benen. “Movistar trok meteen volle bak door en dat maakte het superlastig. Ik was al een beetje aan het afzien, maar probeerde nog te volgen. Met nog drie of twee kilometer te gaan had ik echter niet veel meer over en moest ik op mijn eigen tempo verder klimmen, om zo de schade te beperken.”

Arensman verloor aan de finish 41 seconden op Remco Evenepoel en Enric Mas, de nummers een en twee in het klassement. De jonge Nederlander staat nu, na zeventien etappes, zevende in de algemene rangschikking. Het verschil met João Almeida, de voorlopige nummer zes, is 55 seconden. Arensman heeft op de nummer acht Ben O’Connor een voorsprong van 1m25s.