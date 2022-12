Thymen Arensman: “Helaas stopt Tom Dumoulin voor mij net op het verkeerde moment”

Ride

Thymen Arensman wil dolgraag leren van Tom Dumoulin. De 32-jarige Limburger zette afgelopen jaar een punt achter zijn carrière. De jonge Nederlandse klassementsrenner van – nu nog – Team DSM is heel benieuwd of de winnaar van de Giro d’Italia 2017 hem kan helpen in zijn weg naar de top. Dat vertelt Arensman in de nieuwe RIDE Magazine: “Helaas stopt Tom voor mij net op het verkeerde moment.”

“Ik had graag van Tom willen leren. Heel graag, eigenlijk”, maakt de jongeling van straks INEOS Grenadiers duidelijk. “Ik vind het heel lastig om de parallellen tussen ons beiden te benoemen, omdat ik hem niet ken. Maar als ik hem op afstand beoordeel, denk ik dat hij me zo goed had kunnen helpen. Niet zo zeer als renner, maar vooral als mens.”

“Met Tom zou ik heel fijne discussies kunnen hebben en wellicht niet zo zeer over wielrennen. Wie weet komt dat er ooit nog van. Of het mijn keuze beïnvloed had als Tom nog wél renner van Jumbo-Visma was geweest? Nee, want dan had ik uiteindelijk toch voor mijn eigen weg gekozen.”

“Het voornaamste wat ik van hem zou willen horen, is hoe hij op een geleidelijke manier naar de top is toe gegroeid”, zegt het rondetalent. “Hopelijk zit dat er voor mij ook in. Als ik ook maar iets van Dumoulins palmares kan hebben, zou dat al heel erg vet zijn. Hoe hij met de randzaken die daarbij horen is omgegaan, Tom heeft dat allemaal al meegemaakt. Hij heeft de kennis van nu.”

“Tom kan terugkijken op wat hij anders had kunnen doen. De tips die hij mij voor de komende jaren zou kunnen geven, die lijken me onwijs waardevol. Tot op heden kon mijn familie me helpen, maar als prof heb ik nu ook iemand nodig voor advies.”

Het volledige artikel lees je in het winternummer van RIDE. Dit 172 pagina’s dikke wielermagazine staat vol met verhalen waar wielerliefhebbers het warm van krijgen. Hier kan je het magazine alvast even doorbladeren. Bestel hem nu online voor slechts € 9,95 en krijg jouw RIDE binnen enkele dagen thuisbezorgd.