Thymen Arensman heeft zicht op eindpodium Tirreno-Adriatico: “Dat was ook ons doel”

Thymen Arensman beleefde vrijdag een goede dag in Tirreno-Adriatico. De Nederlander eindigde in het groepje achter ritwinnaar Jonas Vingegaard en maakte veel tijd goed in het algemeen klassement. “Met de benen die ik heb, denk ik dat dat het eindpodium mogelijk is”, vertelde hij na afloop bij Eurosport.

“Er werd een stevig tempo ontwikkeld. We hadden wel verwacht dat Jumbo (Visma | Lease a Bike, red.) zo’n stoot zou uithalen. Onze ploeggenoten positioneerden mij en Tom (Pidcock, red.) heel goed. We zaten perfect toen Jonas aanviel, maar we konden gewoon niet volgen. Hij klimt zo snel.”

“Ik heb een goede beklimming gereden en ben blij met die prestatie. Zaterdag hebben we nog een kans om ons doel te behalen, wat een plek op het eindpodium is. Ik denk dat ik er nog altijd goed voorsta. Het zal afhangen van de klim van zaterdag. Jonas is van een ander niveau, dus het podium zou al heel mooi zijn. Met de benen die ik heb, denk ik dat het mogelijk is.”

Arensman staat momenteel vierde in het algemeen klassement. Hij volgt op een minuut en 29 seconden van Vingegaard. Jai Hindley staat slechts negen seconden voor hem, Juan Ayuso 35. “We gaan zeker wat proberen voor de TV-kijkers. We zouden graag een rit winnen. We hebben daar ook wat mannen voor, die het via een ontsnapping kunnen proberen. Jonas kan ook een slechte dag hebben en dan kan ik mogelijk ook wat proberen, dus we gaan sowieso ons best doen.”