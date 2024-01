vrijdag 26 januari 2024 om 12:57

‘Thymen Arensman en Tobias Foss op longlist INEOS Grenadiers voor Giro d’Italia’

Thymen Arensman en Tobias Foss gaan dit jaar met kopman Geraint Thomas mee naar de Giro d’Italia. Dat verwacht GCN, dat een longlist van tien renners heeft gepresenteerd die namens INEOS Grenadiers naar de Giro kunnen gaan. Daaruit valt op te maken dat niet alles op Thomas gefocust zal zijn.

De ervaren Thomas deed vorig jaar tot de voorlaatste dag mee om de eindzege in de Giro d’Italia, alleen was Primož Roglič in de laatste klimtijdrit sneller en reed hij daar de Welshman uit de roze trui. Dit jaar gaat Thomas voor revanche, en hij heeft ook nog eens de Tour de France op zijn programma staan in de zomer. Maar eerst dus de Giro, waar naar alle waarschijnlijkheid Thymen Arensman en nieuwkomer Tobias Foss van Jumbo-Visma ook gaan starten.

Arensman zal net als vorig jaar de rol van luxeknecht op zich nemen. Afgelopen seizoen resulteerde dat in een zesde plaats voor de Nederlander. Voor voormalig wereldkampioen tijdrijden Foss is ook een rol in de bergen weggelegd, maar of hij daarnaast een goed klassement kan rijden, is de vraag. In 2021 werd hij al eens negende in de Ronde van Italië.

Tijdritspecialist Filippo Ganna staat ook op de nominatie om zijn thuisronde te rijden. Hij won al zes etappes in de Giro. Ook Salvatore Puccio, Magnus Sheffield en Ben Swift staan op de longlist voor een plekje in het Giro-achttal, evenals sprinter Elia Viviani en puncheurs Ethan Hayter en Jhonatan Narváez. Zij zouden kunnen zorgen voor ritsucces namens INEOS Grenadiers, naast de klassementsambities met Thomas en Arensman.