woensdag 24 januari 2024 om 18:36

Geraint Thomas kiest voor combinatie Giro-Tour: “Zin in, maar ben er ook bang voor”

Geraint Thomas zal dit jaar niet alleen de start verschijnen van de Giro d’Italia, maar plakt er daarna ook de Tour de France aan vast. Dat heeft de 37-jarige Brit woensdag laten weten. “Ik heb er zin in, maar ben er tegelijkertijd ook bang voor. Maar dat heb ik nodig”, klinkt het.

In een livestream op Instagram blikt Thomas met oud-renner en mediapersoonlijkheid Matt Stephens vooruit op het nieuwe seizoen. De ervaren ronderenner doet zijn programma voor de komende maanden uit de doeken en wat meteen opvalt: hij zal in 2024 de Giro d’Italia én Tour de France betwisten. Thomas deed dit ook al eens in 2017, maar moest toen in beide grote rondes vroegtijdig opgeven.

Thomas werd vorig jaar nog tweede in de Ronde van Italië, nadat hij op de voorlaatste dag nog uit de roze trui werd gereden door Primoz Roglic. “Ik wilde echt terugkeren naar de Giro voor een big go“, legt de man uit Wales uit. “En ik stond vorig jaar niet aan het vertrek van de Tour, dus voor mij was het een logische keuze. Maar het is wel een spannende keuze, alhoewel ik dat ook nodig heb.”

“Ik ben nu achttien jaar profwielrenner en ga nu iets nieuws proberen. Daarvoor kom ik ’s ochtends wel mijn bed uit. Het wordt zeker een uitdaging, maar in de ploeg is er voldoende kennis en er zijn ook al redelijk veel jongens die de Tour en Vuelta hebben gereden in één seizoen. Normaal ben ik iemand die maar één grote ronde rijd. De periode tussen de Giro en Tour wordt nu cruciaal. En dan heb je na de Tour ook nog de Olympische Spelen.”

Programma

De Tourwinnaar van 2018, die momenteel op Tenerife zit ter voorbereiding op zijn seizoen, zal in de Volta ao Algarve zijn eerste wedstrijdkilometers afwerken. Vervolgens trekt hij via de Ronde van Catalonië, een hoogtestage in de Sierra Nevada en de Tour of the Alps naar de Giro d’Italia. In de zomermaanden wachten – met de Tour de France en de Olympische Spelen – nog twee belangrijke afspraken.

Couldn’t decide between the Giro and Tour this year. So gonna give them both a crack 🤣🤷‍♂️pic.twitter.com/oeyNuMj1jg — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) January 24, 2024