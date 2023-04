Thüringen Ladies Tour wil in 2024 plekje in Women’s World Tour

De organisatie van de Thüringen Ladies Tour hoopt in 2024 deel uit te maken van de Women’s World Tour. De Duitse rittenkoers heeft bij de UCI twee voorstellen neergelegd om toe te treden tot het hoogste niveau van het vrouwenwielrennen.

De Lotto Thüringen Ladies Tour is een vaste waarde op de kalender van het vrouwenwielrennen. Jarenlang was het een UCI 2.1-wedstrijd, tot het in 2021 toetrad tot de nieuwe ProSeries. Nu doet de koers dus een gooi naar een plek in de WWT.

“Ik wil de Thüringen Ladies Tour alleen nog organiseren in de toekomst als we sommige van de beste rensters ter wereld aan de start hebben staan”, vertelt koersdirectrice Vera Hohlfeld tegen ProCycling UK. “Maar niemand kan mij dat garanderen als we niet de World Tour-status hebben. Daarom hebben we de aanvraag ingediend.”

Hohlfelds collega Marian Koppe zegt dat al het huiswerk is afgerond voor de aanvraag bij de UCI. “De editie van 2023 is duidelijk een graadmeter, waar we onszelf op de beste manier willen presenteren. We vinden dat we er klaar voor zijn en kunnen alles wat nodig is toepassen. En dan is het aan de UCI om te oordelen”, aldus Koppe.

Naar verwachting wordt rondom het WK wielrennen in Glasgow, in augustus, meer bekend over de Women’s World Tour voor 2024.