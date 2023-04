Bahrain Victorious-kopman Bilbao stapt noodgedwongen uit de Ronde van het Baskenland

Pello Bilbao gaat niet van start in de tweede etappe van de Ronde van het Baskenland. De Bask, die vooraf werd aangeduid als een van de favorieten voor de eindzege, kampt met een luchtweginfectie en kan dus niet verder in zijn thuisronde. Dat meldt Bahrain Victorious op sociale media.

“Vanwege een luchtweginfectie wordt onze leider Pello Bilbao gedwongen om de Ronde van het Baskenland te verlaten. Hij zal morgen (dinsdag, red.) niet aan de start staan van etappe twee”, schreef Bahrain Victorious maandagavond op sociale media. In de eerste etappe van zijn thuisronde was Bilbao als 69ste, in het peloton, over de streep gekomen.

Voor de start van die openingsrit was de 33-jarige klassementsrenner nog optimistisch. “De Ronde van het Baskenland is wat mij betreft de meest speciale wedstrijd van het seizoen”, zei hij op de ploegsite. “Het is mijn thuiskoers. Ik heb me nauwkeurig voorbereid op deze wedstrijd en heb alle ritten die ik nog niet kende bekeken. Daarnaast heb ik alle etappe verkend voorafgaande aan deze editie. (…) Ik verwacht dat het een geweldige kans voor ons wordt, zeker voor de renners die de koers goed kennen.”

Een van die renners is Mikel Landa, eveneens een Bask. Hij zou zich deze Ronde van het Baskenland in dienst stellen van Bilbao, maar lijkt nu de rol van kopman te moeten overnemen van Bilbao. De rest van de ploeg bestaat uit Rainer Kepplinger, Hermann Pernsteiner, Yukiya Arashiro, Edoardo Zambanini en Jasha Sütterlin.

Lees ook: Ethan Hayter snelt naar zege in openingsrit Ronde van het Baskenland