Ethan Hayter snelt naar zege in openingsrit Ronde van het Baskenland

De eerste etappe van de Ronde van het Baskenland, met aankomst in Labastida, is gewonnen door Ethan Hayter. De Brit van INEOS Grenadiers bleek in een sprint over de snelste benen te beschikken. Hayter is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de meerdaagse wielerronde.

De sportieve stofwolken van de Ronde van Vlaanderen zijn nog maar net opgetrokken, maar het WorldTour-peloton zit allesbehalve stil. Vandaag ging namelijk de 62ste editie van de Ronde van het Baskenland van start. De renners verzamelden zich in de middag in Vitoria-Gasteiz voor een etappe van net iets meer dan 165 kilometer naar finishplaats Labastida. De renners kregen – hoe kan het ook anders – een heuvelachtige rit voorgeschoteld. Er stond weliswaar maar één gecategoriseerde helling op het programma, maar het parcours bleef de rest van de dag golven en bovendien was de finale zeer pittig.

Kopgroep van drie krijgt de ruimte

De vlucht van de dag liet niet lang op zich wachten. Cristián Rodríguez (Arkéa-Samsic), Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) en Txomin Juaristi (Euskaltel-Euskadi) waren de eerste aanvallers van de dag, maar de drie Spanjaarden leken op een bepaald moment het gezelschap te krijgen van nog eens twee landgenoten. José Manuel Díaz (Burgos-BH) en Ibon Ruiz (Equipo Kern Pharma) gingen in de tegenaanval, maar dit bleek vooral de aanzet tot een onvervalste chasse patate. Diáz en Ruiz wisten het verschil met de kopgroep niet te overbruggen en werden al vrij snel weer ingerekend door het peloton.

Rodríguez, Barrenetxea en Juaristi kregen wel de zegen van het peloton en wisten een maximale voorsprong te vergaren van goed vier minuten. Dit bleek echter niet genoeg om het uit te zingen tot de finish. In het peloton werd er namelijk een strak tempo gereden door de mannen van Alpecin-Deceuninck en INEOS Grenadiers. Het was met name de Britse ploeg die hard op kop reed: het was zowaar oud-Tourwinnaar Egan Bernal die het tempo bepaalde. De Colombiaan is nog altijd op zoek naar zijn vorm van weleer en hoopt in de Ronde van het Baskenland weer een extra stap te zetten in zijn herstel.

Vluchters redden het niet, op naar een sprint

Mede door het harde labeur van Bernal werd het verschil tussen de kopgroep en het peloton alsmaar kleiner. Met nog zestig kilometer te gaan was de voorsprong nog iets meer dan twee minuten en op goed dertig kilometer van de streep was het verhaal van de drie vluchters helemaal uitgezonden. Het was vervolgens wachten op vuurwerk, maar de renners voelden niet echt de behoefde om de knuppel in het hoenderhok te gooien.

Bij het binnenrijden van La Guardia was er toch even wat opwinding in het peloton, aangezien er een tussensprint op het programma stond. Jonas Vingegaard kon rekenen op een ideale lead-out van zijn ploeggenoten, maar werd in een sprint bergop geklopt door Daniel Felipe Martínez. De Colombiaanse titelverdediger pakte zo drie bonificatieseconden, maar ook Vingegaard (twee boniseconden) en Marc Soler (één seconde) vielen nog in de ‘prijzen’. Na deze tussensprint keerde de rust al snel weer terug, waardoor de meeste geloste renners weer konden aansluiten.

Hayter komt na moeilijke periode weer bovendrijven

We konden ons zo gaan opmaken voor een sprint met een grote groep. Ploegen als Alpecin-Deceuninck, Jumbo-Visma en Soudal Quick-Step lieten zich zien aan kop van het peloton, maar het was een renner van TotalEnergies die de sprinters met een late uitval probeerde te verrassen. De poging van Mathieu Burgaudeau werd echter al snel weer onschadelijk gemaakt door de mannen van Soudal Quick-Step. Hardrijder Rémi Cavagna trok de groep op een lint.

De Belgische ploeg werd in de laatste kilometer echter overvleugeld door INEOS Grenadiers. De Britse formatie beschikte in de finale over de beste timing, wist zijn sprinter Hayter in een goede positie af te zetten en de jonge Brit wist het ploegwerk met verve af te ronden. Voor de 24-jarige allrounder, die eerder dit jaar nog zijn sleutelbeen brak, is het zijn eerste zege van het seizoen. Hayter wist in Labastida af te rekenen met Mauro Schmid en Jon Aberasturi.