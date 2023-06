Thuisfavoriet Stefan Küng wint duel der tijdritgiganten in Ronde van Zwitserland

Niet Wout van Aert of Remco Evenepoel, maar Stefan Küng heeft de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De renner van Groupama-FDJ wist voor eigen volk af te rekenen met zijn twee Belgische tijdritrivalen. Küng is vanzelfsprekend ook de eerste leider in het algemeen klassement.

Waar de 75ste editie van het Critérium du Dauphiné vandaag zijn apotheose kende op weg naar Grenoble, begon in het Zwitserse Einsiedeln die andere belangrijke ‘voorbereidingskoers’ op de Tour de France: de Ronde van Zwitserland. Het was voor de klassementsrenners zaak om meteen op de afspraak te zijn, aangezien de organisatie een vlakke tijdrit van 12,7 kilometer had uitgetekend. De wielerfans keken reikhalzend uit naar de strijd tussen drie tijdritkanonnen: Remco Evenepoel, Wout van Aert en thuisfavoriet Stefan Küng. Wie ging er met de zege vandoor?

Sobrero met een eerste richttijd

De eerste echte richttijd werd neergezet door een andere tijdritspecialist. De voor Jayco AlUla uitkomende Matteo Sobrero, in het verleden Italiaans kampioen tegen de klok, noteerde na een kleine zes kilometer de snelste tijd aan het tussenpunt. Sobrero wist zijn goede start door te trekken en dook – met een eindtijd van 13:51 – onder de veertien minuten. Het bleek voor veel renners een niet te kloppen tijd. Renners als Nikias Arndt, Rigoberto Urán en Mattia Cattaneo waren aan het tussenpunt wel degelijk sneller dan Sobrero, maar verloren in het tweede deel toch aardig wat van hun pluimen.

Sobrero bleef zo toch aan de leiding staan, maar de Italiaan moest nog wel wachten op de binnenkomst van enkele tijdritkanonnen. De grootste favorieten voor de dagzege zaten in het ‘laatste blok’ met Van Aert, Evenepoel, Küng en Stefan Bissegger. Maar eerst kregen we nog de binnenkomst van Magnus Sheffield. De jonge Amerikaan van INEOS Grenadiers was ook heel goed onderweg en wist zijn inspanning wel helemaal door te trekken tot aan de finish. Sheffield zette de klok stil na 13:42 en bleek negen seconden sneller dan Sobrero, die zijn plek in de hot seat dus moest afstaan.

Küng rekent af met Evenepoel en Van Aert

Vervolgens was het uitkijken naar de prestaties van de grote favorieten voor de dagzege. De eerste tijdritklepper, Bissegger, stelde teleur aan het eerste tussenpunt. De Zwitser kwam niet in de buurt van de (voorlopig) beste tijd van Sheffield. Küng moest ook wat tijd prijsgeven op de Amerikaan, maar verloor wel maar één seconde en was dus zeker nog niet uitgeteld voor de dagzege. Vervolgens was het wachten op de doorkomst van Evenepoel en Van Aert. Beide Belgen beten eveneens hun tanden stuk op de tijd van Sheffield. Evenepoel was twee seconden trager, Van Aert gaf zelfs vijf tellen toe.

Sheffield mocht met andere woorden dromen van de ritoverwinning, maar Stefan Küng had toch duidelijk andere plannen. De Zwitserse stoomlocomotief kende een fabelachtige slotfase en dook met maar liefst elf seconden onder de tijd van Sheffield. Zijn eindtijd van 13:31 bleek goed genoeg voor de overwinning, want Van Aert en Evenepoel kwamen niet aan de tijd van de Zwitser. Van Aert moest aan de streep tien seconden toegeven, Evenepoel strandde op zes seconden van de winst.

Küng mag maandag in de leiderstrui beginnen aan de eerste rit-in-lijn. In een rit over 173,7 kilometer koersen de renners over een heuvelachtig parcours van Beromünster naar Nottwil. Er zal drie keer worden gesprint om bergpunten naar respectievelijk Chommle (3 km aan 5,1%), Schwarzenbach (3,2 km aan 6,4%) en Oberarig (3,3 km aan 4,8%). De top van de laatste klim ligt op goed twintig kilometer van de finish.