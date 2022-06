Thuisfavoriet Mathias Vacek wint proloog Vredeskoers U23

Mathias Vacek heeft de snelste tijd geklokt in de proloog van de Závod Míru Grand Prix Jeseníky, oftewel de Vredeskoers U23. De 19-jarige Tsjech bleef in eigen land de Belg Lennert Van Eetvelt en de Brit Samuel Watson voor. Vacek is vanzelfsprekend ook de eerste leider in de prestigieuze beloftenkoers.

Na het klassieke voorjaar en de opwarmrondjes is ook het beloftencircuit toe aan de eerste zware rittenkoersen van het seizoen: de Závod Míru Grand Prix Jeseníky, oftewel de Vredeskoers U23 2022. Deze Tsjechische vierdaagse – onder de vlag van een nieuwe organisatie – begon vandaag met een proloog in de straten van Jeseník. Het parcours was 3,4 kilometer lang en kende daarin acht bochten. Er waren twee min of meer technische passages, waar twee bochten kort na elkaar volgden. De explosievere types waren dan ook in het voordeel ten opzichte van de powerhouses.

Van Eetvelt zet een zeer scherpe tijd neer

De Nederlander Loe van Belle wist een zeer scherpe eindtijd te realiseren. Met een tijd van 4m14s mocht de 20-jarige Van Belle een tijdje in de hot seat plaatsnemen, maar het bleek niet genoeg voor de winst. Het Belgische toptalent Lennert Van Eetvelt bleek aan de streep nog eens dik twee seconden sneller dan Van Belle. Heel veel renners beten vervolgens hun tanden stuk op de tijd van Van Eetvelt. Robert Donaldson kwam nog aardig dicht in de buurt, maar de 20-jarige Brit moest aan de streep toch meer dan twee tellen toegeven op de Belg.

Van Eetvelt kon zich echter nog niet rijk rekenen, aangezien thuisfavoriet Mathias Vacek nog aan zijn proloog moest beginnen. De nog altijd maar 19-jarige Tsjech, die eerder dit seizoen met een ritzege in de UAE Tour al succesvol was tussen de profs, wist zijn status als (mede)favoriet helemaal waar te maken. Vacek kwam aan de finish ook tot een eindtijd van 4m12s, maar bleek in de eindafrekening enkele honderdsten sneller dan Van Eetvelt. Vervolgens was het nog wachten op de binnenkomst van enkele renners, waaronder een andere Tsjechische kanshebber: Pavel Bittner.

Nederlands en Belgen goed op dreef

Bittner kwam echter niet aan de tijd van zijn landgenoot Vacek en moest genoegen nemen met de zesde plaats. Toch viel er voldoende te juichen voor de Tsjechische wielerfans, met de winst van Vacek. Van Eetvelt eindigde als tweede op enkele honderdsten, net als de Brit Samuel Watson. De Deen Jacob Hindsgaul zette de vierde tijd neer, Pim Ronhaar was de eerste Nederlander op een knappe vijfde plaats. Met Van Belle (zevende) en Enzo Leijnse (tiende) finishten er nog twee Nederlanders bij de eerste tien. Robin Orins was op een achtste plaats de tweede Belg in de daguitslag.