Thomas Voeckler: “Sterkte Ineos en Jumbo-Visma maakt andere teams bang” zondag 14 juni 2020 om 19:23

Thomas Voeckler vindt het gek dat Team Ineos en Jumbo-Visma dit jaar met meerdere kopmannen naar de Tour de France gaan. “Dat twee ploegen boven het veld uitsteken maakt andere ploegen bang”, zegt de Franse bondscoach tegen France TV Sport.

“Team Ineos heeft vier potentiële winnaars in huis en Jumbo-Visma heeft er drie”, aldus Voeckler, die verwacht dat de strijd tussen de Britse formatie en de Nederlandse ploeg gevolgen heeft voor de spanning in het koersverloop van de Tour. “Het kan de Tour gesloten houden tot diep in de finale.”

De excentrieke oud-wielrenner verwacht ook veel van de Fransen dit jaar. “Wie zegt dat Thibaut Pinot niet kan winnen, is niet objectief. Als we naar zijn niveau van vorig jaar kijken… Thibaut is niet dé favoriet, maar hij behoort wel tot de groep der favorieten”, oordeelt Voeckler. “En dat Romain Bardet een slecht jaar kende, betekent niet dat hij klaar is. Hij is pas 29 jaar en heeft een goede ploeg in zijn dienst. Julian Alaphilippe zal niet voor het klassement gaan, ook al denk ik dat hij dat wel kan.”