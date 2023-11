dinsdag 21 november 2023 om 15:55

Thomas reageert op vertrek Ellingworth: “Er zijn nu veel dingen aan het veranderen”

INEOS Grenadiers liet afgelopen weekend weten dat Rod Ellingworth, de tijdelijke vervanger van Sir Dave Brailsford als manager van de Britse wielerploeg, het team zal verlaten. Een van de kopstukken van de Britse formatie, Geraint Thomas, reageert in zijn podcast op het vertrek van zijn oudere landgenoot.

De 51-jarige Ellingworth was in 2009 al nauw betrokken bij de oprichting van het toenmalige Team Sky en daarna als performance manager medeverantwoordelijk voor de sportieve prestaties. Hij vertrok in de tussentijd naar Bahrain Victorious, maar keerde in 2021 terug bij INEOS Grenadiers. Hij was de laatste tijd de tijdelijke vervanger van Sir Dave Brailsford als manager van de Britse wielerploeg.

Thomas en Ellingworth kennen elkaar al een lange tijd en hebben dan ook een goede band. “Het was echt verschrikkelijk om Rod te zien vertrekken. Ik heb met hem gesproken en Rod vond het jammer dat hij wegging. Er speelden echter familiezaken en nog wat meer dingen. Ik wil liever niet ingaan op alle details. We konden goed met elkaar opschieten en hij speelde naar mijn mening een geweldige rol binnen het team.”

“Maar sommige dingen veranderen nu eenmaal en mensen gaan verder”, aldus de Tourwinnaar van 2018. “Maar het is wel triest om hem nu te zien vertrekken, al zal hij de koers blijven volgen. Hij wil ook nog betrokken blijven bij de wielersport. Hij heeft nog altijd liefde voor de koers. Ik wens hem veel succes. Rod is en blijft een topkerel en hij zal zeker gemist worden.”

Volledig nieuwe koers?

Ellingworth is zeker niet de eerste pion die vertrekt bij INEOS Grenadiers, merkt ook Thomas. “Er zijn nu gewoon veel dingen aan het veranderen binnen de ploeg, denk ik.” Volgens The Telegraph zou ook Brailsford kunnen vertrekken bij INEOS Grenadiers. Voor hem zou een rol weggelegd zijn bij voetbalclub Manchester United, waar INEOS-eigenaar Jim Ratcliffe naar verluidt bezig is met een overname. Roger Hammond, Head of Racing bij INEOS Grenadiers, zou volgens Cyclingnews ook vertrekken