Thomas over kopbeurt voor Cavendish: “Ik dacht: ik help een vriend even uit de brand”

Mark Cavendish won zondag de slotrit van de Giro d’Italia en kreeg daarbij hulp uit onverwachte hoek. Geraint Thomas besloot in de laatste drie kilometer om zijn voormalig ploeggenoot op sleeptouw te nemen. Waarom deed de nummer twee van het eindklassement dat? “Ik deed een voorspelling op Watts Occuring (Thomas’ eigen podcast, red.), dus ik moest het wel uit laten komen”, lachte hij na afloop tegen Eurosport.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

“Ik zat daar en zag dat hij alleen Luis Léon (Sánchez, red.) bij zich had. Ik dacht: ik help een vriend even uit de brand”, vervolgde Thomas, die zaterdag het roze kwijtraakte aan Primoz Roglic. Toch keek de kopman van INEOS Grenadiers tevreden terug op zijn Giro. “Het was mooi. Het is emotioneel geweest.”

“Ik ben niet gestopt met berichtjes lezen na gisteren, maar het is een prachtige wedstrijd geweest. We hadden met de jongens een geweldig team. Ik heb er echt van genoten. Misschien ben ik 37, maar ik voel me minstens 27.”

Lees ook: Giro 2023: Cavendish schrijft sprookje met sprintzege in Rome, Roglic eindwinnaar