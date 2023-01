Thomas, Hayter en Plapp in Tour Down Under-selectie INEOS Grenadiers

INEOS Grenadiers stuurt voormalig Tour de France-winnaar Geraint Thomas naar de Tour Down Under. De Welshman heeft daar onder meer sprinter en heuvelspecialist Ethan Hayter en de kersverse Australische kampioen Luke Plapp aan zijn zijde.

Het is zeker niet de eerste keer dat Thomas zijn seizoen begint in de Tour Down Under. Hij stond al acht keer aan de start in de Australische rittenkoers. Zijn beste einduitslag behaalde hij tien jaar geleden, toen hij in de Tour Down Under 2013 derde wist te worden. Een jaar later werd hij achtste in het klassement.

Luke Plapp, die afgelopen weekend zijn titel van Australisch kampioen op de weg met succes prolongeerde, is de enige thuisrijder in de selectie. Hij zou net als Thomas en Ethan Hayter voor een goed klassement kunnen gaan. De Amerikaan Magnus Sheffield behoort ook tot een grote groep outsiders.

De selectie wordt gecompleteerd door de Duitser Kim Heiduk, de ervaren Brit Ben Swift en debutant Leo Hayter, de jongere broer van Ethan die vorig jaar de Giro d’Italia U23 won.