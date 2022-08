Thomas Gloag verrast zichzelf met ritzege in Tour de l’Avenir: “Totaal niet verwacht”

Thomas Gloag kende een goede dag in de Tour de l’Avenir. De Brit won de vierde etappe van de prestigieuze beloftenkoers en mocht na afloop ook de gele leiderstrui ophalen. “Ik had totaal niet verwacht om vandaag te winnen”, zei het 20-jarige talent in het flashinterview na afloop.

“Het was niet het plan om met nog vijftig kilometer te gaan mee te sluipen met een kopgroep”, aldus Gloag. En toch gebeurde precies dat, want hij maakte samen met elf anderen de sprong naar de oorspronkelijke vroege vlucht, waarna hij in de finale met twee tegenstanders overbleef. “Ik had überhaupt niet eens verwacht om mee te spelen. Dit was niet echt mijn type etappe. Ik weet niet hoe ik gewonnen heb, maar ik ben er heel blij mee.”

Naast de ritzege, pakte Gloag en passant ook de gele leiderstrui mee. “Het is een grote eer, wauw. Ik kijk er erg naar uit om erin te rijden. Vandaag was mooi en ik ga nu van deze zege genieten”, zei de stagiair van Jumbo-Visma, die volgend jaar naar verluidt definitief de overstap naar het Nederlandse WorldTour-team maakt.

Trui verdedigen

Woensdag moet hij vertrouwen op zijn huidige ploeggenoten van de nationale selectie van Groot-Brittannië. Er staat namelijk opnieuw een ploegentijdrit op het programma. “Ik heb veel geluk met het team dat ik om me heen heb”, stelt Gloag. “We hebben veel baanwielrenners in het team, met veel ervaring in de ploegenachtervolging. Voor mij persoonlijk is tijdrijden niet mijn sterkste punt, maar ik hoop dat de jongens me er morgen doorheen kunnen slepen.”

Kan hij de leiderstrui tot het eind toe behouden? “Natuurlijk ga ik dat proberen, maar het is ongelofelijk moeilijk om dat te doen. Je kent deze wedstrijd, het is de grootste U23-wedstrijd van het jaar. En voor mij is het een moeilijk jaar geweest, dus ik geniet heel erg van deze overwinning. Ik ga de trui zolang mogelijk verdedigen en dan zien we wel hoe dat gaat.” In het algemeen klassement heeft Gloag een voorsprong van drie seconden op Michel Hessmann, momenteel zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma. Casper van Uden staat derde op 29 tellen.