Thomas en INEOS Grenadiers zijn er bijna uit: “Moeilijke onderhandelingen”

Geraint Thomas zal binnenkort een nieuw contract tekenen bij INEOS Grenadiers. De 35-jarige Brit laat in gesprek met Cyclingweekly weten dat er al een mondeling akkoord is. “Het waren moeilijke onderhandelingen. Het heeft nog nooit zo lang geduurd”, aldus Thomas.

Thomas kon rekenen op de interesse van meerdere ploegen, waaronder het in noodweer verkerende Qhubeka NextHash en Cofidis, maar onderhandelingen liepen op niks uit. Rod Ellingworth hoopte in augustus nog Thomas te behouden, maar gaf ook dat “als er een aantrekkelijk voorstel van andere ploegen komt, wij hem niet kunnen behouden.” Beide partijen zijn er nu toch uitgekomen, al had het nog wel wat voeten in de aarde.

Belangen

“Ik wil het nog niet te hard verkondigen, aangezien ik nog moet tekenen. Ik wil het niet jinxen”, aldus Thomas, die voor twee jaar zal bijtekenen bij de ploeg van Dave Brailsford. “Ik ken Dave al sinds 2003 en we hebben uiteraard een goede relatie, maar er spelen ook andere belangen. Dave moet luisteren naar zijn bazen en heeft een bepaalde agenda, terwijl ik ook bepaalde standpunten heb en naar mijn familie moet luisteren.”

“Het waren kortom moeilijke onderhandelingen. Het is nog nooit zo moeizaam verlopen, aangezien er zich veel heeft afgespeeld achter de schermen. Ik moest de emotionele en zakelijke aspecten zien te scheiden van elkaar. Ik ben blij dat het bijna is afgerond. Dan kunnen we namelijk door en kan ik me weer richten op het fietsen.”

Voor de Tourwinnaar van 2018 is het misschien wel de laatste contractverlenging uit zijn carrière, aangezien hij straks zal bijtekenen tot zijn 37ste. “Over twee à drie jaar is het gedaan met mijn profcarrière. Dat is wel een gekke gedachte, maar ik wil eerst genieten van mijn laatste jaren in het peloton. En genieten doe ik pas als ik in staat ben om te strijden voor overwinningen. Ik denk wel eens na over het einde van mijn loopbaan, maar ben nu vooral nog bezig met koersen.”