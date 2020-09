Thomas De Gendt voelt beterschap: “Al was dit een gemakkelijke rit” woensdag 2 september 2020 om 09:30

Thomas De Gendt finishte gisteren op 1’53” van winnaar Primož Roglič. Bemoedigend voor de Oost-Vlaming na een moeizame Tourstart, met dank aan een geblokkeerde rug. “Het gaat inderdaad de goede kant op.”

Toch relativeerde de Lotto Soudalrenner zijn prestatie. “Dit was ook een redelijk gemakkelijke rit. Er reed heel snel een kopgroep weg, waardoor er in het begin van de rit al geen strijd was. Daarna ben ik in de wielen gebleven. Dat viel best mee. Door de tegenwind onderweg was het wel zwaar voor de jongens die op kop reden, maar in het peloton valt dat heel goed mee.”

“Op de slotklim naar Orcières-Merlette heb ik dan geprobeerd om er zo lang mogelijk te blijven aanhangen.” Dat resulteerde in een 41ste plaat op 1’53” van de winnaar. “Laat ons zeggen dat ik blij met de evolutie. Dit voelt een stuk beter, want met het gevoel als tijdens de eerste twee dagen was ik niet lang in deze Tour gebleven, denk ik.”