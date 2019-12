Thomas De Gendt naar de Giro en de Tour: “En daarna is alles nog open” woensdag 18 december 2019 om 17:26

Thomas De Gendt heeft zijn voorlopige programma voor komend seizoen bekendgemaakt. Of de rasaanvaller opnieuw de drie grote ronden betwist, is nog ongewis. Wel staan zijn deelnames aan de Giro d’Italia en de Tour de France al vast.

“Ik rijd de Giro d’Italia en de Tour de France, maar daarna is alles nog open”, vertelt Thomas De Gendt op Mallorca aan WielerFlits. “Veel hangt af van hoe ik uit de Tour kom en of er een olympische selectie in zit. Ik denk dat het normaal is dat als ik de Tour doe en, je weet maar nooit, de Olympische Spelen mag doen, het misschien niet slim is om de Vuelta a España dan ook nog te rijden. En als ik slecht uit de Tour kom en ik mag niet naar de Spelen, dan is het ook niet slim om de Vuelta te doen. Voorlopig staan ze niet alledrie op de planning.”

De renner van Lotto Soudal denkt wel dat hij zich kandidaat mag stellen voor een olympische selectie, voegt hij eraan toe. “Ik weet dat de kans klein is om te gaan, maar het is nooit slecht om een keer mijn naam te laten vallen. Om aan te geven dat ik geïnteresseerd ben. Dat is wel logisch, denk ik.” De Gendt hoopt dan in eerste instantie vooral op de wegrit. “Maar omdat de tijdrijder ook uit de wegselectie moet komen en met de tijdritten en de uitslagen die ik dit jaar reed, denk ik dat ik ook een heel goede optie ben voor de tijdrit.”

Australië

De Gendt begint zijn seizoen in Australië, om dan een maand later met Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland zijn Europese seizoen aan te snijden: stuk voor stuk koersen die deel uitmaken van de WorldTour. “Ik doe het al vijf jaar zo en dat gaat goed. Als je dan wint, is het altijd een grote koers. Ik kan wel alle kleine koersen afhaspelen en dan misschien vijf koersen op een jaar winnen, maar voor mij gaat kwaliteit boven kwantiteit. En zo’n Touretappe blijft veel langer hangen dan een rit in pakweg de Ronde van België.”

Zijn eerste piekperiode is van maart tot half april. “Dat is de eerste periode dat ik echt goed moet zijn. De Giro is vooral in voorbereiding op de Tour. In Italië ben ik dan negentig à vijfennegentig procent. Wellicht niet goed genoeg voor een ritoverwinning, maar je weet maar nooit. Dan is het de bedoeling om top te zijn in de Tour.”

Voorlopig programma Thomas De Gendt in 2020

Tour Down Under (21 januari – 26 januari)

Cadel Evans Great Ocean Road Race (2 februari)

Parijs-Nice (8 maart – 15 maart)

Ronde van Catalonië (23 maart – 29 maart)

Ronde van het Baskenland (6 april – 11 april)

Giro d’Italia (9 mei – 31 mei)

Tour de France (27 juni – 19 juli)