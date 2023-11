zaterdag 18 november 2023 om 11:13

Thomas De Gendt kondigt afscheid aan en deelt zijn laatste doelen

Thomas De Gendt zal aan het einde van 2024 afscheid nemen van het profwielrennen. De 37-jarige renner zal in zijn laatste seizoen op jacht gaan naar ritzeges in de Ronde van Catalonië en de Vuelta a España. Dat vertelde De Gendt op sociale media.

“2024 zal mijn zestiende en laatste seizoen zijn als prof. Mijn grote doelen zijn een zesde zege in de Volta Catalunya en een tweede ritzege in de Vuelta a España. Maar ik zal vooral proberen te genieten van elke koers die ik zal rijden in mijn laatste jaar”, aldus De Gendt op X.

In zijn zestien jaar als prof behaalde de Belgische renner van Lotto Dstny heel wat successen. Zo won hij etappes in de drie grote rondes, won hij de bolletjestrui in de Vuelta en werd hij derde in het algemeen klassement van de Giro. Zijn laatste overwinning dateert van de Ronde van Italië van vorig jaar, toen De Gendt de achtste etappe won.

2024 will be the start of my 16th and final season as a pro. My big goals are a 6th stage win in Volta Catalunya and a 2nd stage win in Vuelta a Espana. But above all, enjoying every race i will do in my final year.

— Thomas De Gendt (@DeGendtThomas) November 18, 2023