Thomas De Gendt had vertrouwen in sprint: “Wist zeker dat ik ging winnen”

Thomas De Gendt wist vandaag de achtste etappe in de Ronde van Italië te winnen. De Belg reed in de finale samen met drie andere renners, waaronder zijn ploeggenoot Harm Vanhoucke, weg uit een grote kopgroep en wist het in de sprint af te maken. “Als je me twee weken terug gevraagd had of ik een etappe in de Giro zou kunnen winnen, had ik nee gezegd, want ik was zo slecht in vorm”, zei De Gendt in het flashinterview na afloop.

“Maar nu komen de goede benen er weer aan”, vervolgde de renner van Lotto Soudal, die in het begin van de etappe meesprong met een omvangrijke kopgroep. “Met zo’n grote groep en hele sterke renners zoals Mathieu van der Poel, Diego Ulissi en Biniam Girmay wordt er heel veel naar hen gekeken. Van der Poel viel aan op een steil stuk, in de op een na laatste ronde. Hij ging heel hard, we gingen er met alle drie ploeggenoten vanaf, maar we kwamen terug. Daarna deden we een aanval om het te proberen. We wisten dat iedereen naar Van der Poel en Girmay zou kijken om het dicht te rijden.”

“We pakten wat voorsprong. We hoopten dat we het zouden halen tot over de steile klim en dat ze ons daarna bij zouden halen, maar ze bleven hangen op dertig seconden. Ik werkte voor Harm, zodat hij aan kon vallen op de klim, maar hij gaf aan dat hij niet de beste benen meer had. Dus in de laatste drie kilometer zei ik tegen hem dat hij op kop moest rijden, want ik wist zeker dat ik de sprint zou winnen. Hij deed het perfect. Hij reed tot driehonderd meter voor het einde op kop, dus ik moet Harm heel erg bedanken. We deden goed werk als team vandaag.”

Het was voor De Gendt zijn tweede zege in de Giro. “Vandaag was een van die dagen die me ligt. Het lijkt een beetje op de Barcelona-etappe die altijd in de Ronde van Catalonië zit. Constant op en af, waardoor het moeilijk is om te herstellen en om het gat dicht te rijden. Tien jaar na de Stelvio-etappe win ik eindelijk weer een etappe in de Giro.”