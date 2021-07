Thomas De Gendt bezig aan laatste Tour? “De cirkel is rond”

Thomas De Gendt moet nog enkele dagen afzien om ook zijn negende Tour de France uit te rijden, maar het lijkt ook meteen de laatste Tour uit zijn carrière. “Ik heb hier nog weinig te zoeken, iemand anders mag het volgend jaar in mijn plaats doen”, is de coureur van Lotto Soudal stellig in gesprek met Sporza.

“De laatste beklimming in deze Tour en misschien wel mijn laatste berg ooit in de Tour”, liet De Gendt weten op de top van de slotklim naar Luz Ardiden. “De kans is heel groot dat dit mijn laatste Tour was. Maar Luz Ardiden is een mooie klim om mee te eindigen. Voor mezelf heb ik hier nog heel weinig te zoeken, enkel als knecht. Dan kan ik mij beter op een ander programma focussen.”

De rasaanvaller van Lotto Soudal is van mening dat de cirkel nu rond is. “Ik weet wel dat deze klim (die naar Luz Ardiden, red.) in 2011 in mijn allereerste Tour zat en nu dus weer. De cirkel is rond. Dat is mooi. Jan Bakelants zei een paar dagen geleden dat hij er meteen mee gestopt zou zijn als hij gewonnen had. Ik heb dat ook gedacht. Dat ik bij een zege zou zeggen: het is mooi geweest. Ik stop ermee.”

Kapotte motor

De Gendt is fysiek en mentaal gesloopt en heeft dan ook besloten om de Vuelta van zijn programma te schrappen. “Ik geraak niet meer gerecupereerd zoals andere jaren. Twee jaar geleden heb ik de drie grote rondes na elkaar gereden en ben dan bijna zonder rust herbegonnen in de Tour Down Under. In de lockdown had ik eigenlijk ook geen rust en dan heb ik met de Tour en Giro twee grote rondes in twee maanden tijd gereden.”

“Dat heeft mijn motor kapotgemaakt”, is de renner van Lotto Soudal van mening. “Het is wellicht niet slecht om een paar maanden van de fiets te stappen en pas te herbeginnen in bijvoorbeeld Parijs-Nice”, aldus De Gendt, die dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid alleen nog maar de Ronde van Noorwegen en enkele Belgische eendagskoersen zal betwisten.