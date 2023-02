Thomas Bonnet bezorgt TotalEnergies zege in Tour du Rwanda

De vierde etappe van de Tour du Rwanda (2.1), met aankomst in Karongi, is gewonnen door Thomas Bonnet. De Fransman wist in de finale te profiteren van een numeriek overwicht van zijn ploeg TotalEnergies en soleerde naar de zege. Bonnet is tevens de nieuwe leider.

De Tour du Rwanda reed vandaag op de vierde dag van Musanze naar Karongi. De etappe was allesbehalve vlak, want er lagen toch vier beklimmingen op de route. De laatste twee waren de Rutsiro (9,7 km aan 4,7%) en een heuvel van 2,6 kilometer aan 5,1% op vijftien kilometer van de meet. Het leek met andere woorden weer een mooie gelegenheid voor de puncheurs, met leider Henok Mulubrhan voorop, om zich te laten zien en voor de zege te bikkelen.

Kopgroep van vier

Vier renners hadden echter andere plannen en reden van bij de start weg uit het peloton. Unai Iribar (Euskaltel-Euskadi), Eric Manizabayo (Rwandese selectie), Mark Stewart (Bolton Equities Black Spoke) en Aklilu Arefayne (Eritrese selectie) sloegen de handen ineen, vormden de vlucht van de dag en reden een maximale voorsprong bijeen van om en nabij de drie minuten. In het peloton werden de mannen van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, in functie van Mulubrhan, aan het werk gezet.

Iribar mocht zich al snel de virtuele leider noemen in de Tour du Rwanda. De 23-jarige Bask begon de dag namelijk als de nummer 24 in het voorlopige klassement, op slechts 49 seconden van leider Mulubrhan. Met het verstrijken van de kilometers werd het verschil tussen de kopgroep en het peloton echter wel steeds kleiner. Met nog goed vijftig kilometer te gaan moest Manizabayo zijn medevluchters laten gaan, waardoor we met drie koplopers begonnen aan de daadwerkelijke finale richting finishplaats Karongi.

Froome laat zich even zien

Op goed twintig kilometer van de streep brak de koers volledig open. Twee coureurs van TotalEnergies, Thomas Bonnet en Mattéo Vercher, wisten vanuit het peloton de sprong te wagen naar de kopgroep. Ook Chris Froome liet zich even zien met een aanval, maar de viervoudig Tourwinnaar werd al snel weer tot de orde geroepen. Bonnet en Vercher trokken intussen stevig door in de spits van de koers en wisten zo de moegestreden vroege vluchters overboord te gooien.

Stewart stribbelde nog wel tegen, maar ook de Brit moest op een gegeven moment passen onder het beulswerk van Bonnet. Die laatste reed weg bij zijn ploegmaat Verchter en Stewart en soleerde vervolgens naar de overwinning. De 24-jarige Fransman boekte zo zijn eerste zege als beroepswielrenner. Stewart eindigde na een sterke koers en finale nog als tweede, Vercher werd derde. Ethan Vernon won de groepssprint voor plek vier, voor Mulubrhan en Pepijn Reinderink.