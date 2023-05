Geraint Thomas begint met voorsprong aan klimtijdrit: “Wordt vreselijk”

Rozetruidrager Geraint Thomas verloor in de negentiende etappe van de Giro d’Italia drie seconden op Primoz Roglic, maar hij won er twintig op Joao Almeida. Wat is zijn conclusie na de rit naar Tre Cime di Lavaredo? “Het is oké”, zei hij in het flasinterview na afloop.

Thomas ging op vierhonderd meter van de streep zelf aan, maar net voor de finish wist Roglic hem nog te passeren. “Toen ik aanging, realiseerde ik na honderd meter: vierhonderd meter is een heel eind op deze hoogte. Ik probeerde het in te delen, maar Roglic kwam er voorbij met nog zo’n honderd meter te gaan. Ik verloor een paar tellen, maar het is mooi om wat tijd te pakken op Joao.”

Zaterdag staat de laatste grote clash tussen de klassementsrenners op het programma: een klimtijdrit naar de top van de loeisteile Monte Lussari. Thomas verdedigt een voorsprong van 26 seconden op Roglic en 59 tellen op Almeida. “Het staat allemaal nog dicht bij elkaar voor morgen. Het wordt leuk om te kijken en vreselijk om te doen”, sloot de rozetruidrager af.

