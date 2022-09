Thijssen dankt Kristoff na overwinning: “Een lead-out krijgen van zo’n kampioen is ongelofelijk”

Gerben Thijssen won zondag de Gooikse Pijl. Een mooie opsteker voor de Belg, nadat hij vroegtijdig op moest geven in de voorbije Vuelta a España als gevolg van een val in het openingsweekend. “Na de Vuelta had ik als ambitie op een van de vier eendaagsen die ik dit jaar nog zou rijden te winnen”, vertelt Thijssen op de site van zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert.

“Ik verwachte dat het moeilijk zou worden, gezien het sterke sprintersveld in elk van deze wedstrijden”, vervolgt de 24-jarige renner. In de Gooikse Pijl moest Thijssen het opnemen tegen onder anderen Jasper Philipsen, Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen. “Ik ben hier twee keer tweede geweest, dus ik wist dat de koers me ligt.”

Alexander Kristoff

Thijssen kreeg in de finale alle steun van zijn ploeggenoten, waaronder Alexander Kristoff. “In de laatste twee kilometer bracht Corné Van Kessel me naar de slipstream van Boy van Poppel en Alexander Kristoff. Zoals gepland, begon Alexander zijn sprint van ver voor mij, zodat ik in zijn zog kon blijven tot de laatste 150 meter. Een lead-out krijgen van zo’n kampioen is ongelofelijk.”

De aankomst paste bij Thijssen, vertelt hij. “Ik kon mijn kracht goed kwijt in deze lichtjes hellende sprint. Ik reed waarschijnlijk een van de beste tien-seconden-waarde uit mijn leven. Het is mijn derde zege van het seizoen en misschien de mooiste, als je al die grote namen achter me ziet”, aldus de sprinter van Intermarché-Wanty-Gobert, die Jasper Philipsen naar de tweede plaats verwees. Eerder dit jaar won Thijssen een rit in de Vierdaagse van Duinkerke en de Ronde van Polen.