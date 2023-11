zaterdag 11 november 2023 om 18:26

Thijs Zonneveld soleert naar zege in strandrace Texel: “Dit was even nodig”

Thijs Zonneveld heeft de MTB Beachrace Texel op zijn naam geschreven. De renner van BEAT Cycling, tevens journalist bij het Algemeen Dagblad, kwam solo over de finish. Daan van Sintmaartensdijk werd tweede, Ivar Slik derde.

De wedstrijd op het strand van Waddeneiland Texel was in totaal 52 kilometer lang. Zonneveld reed in de finale weg uit een elitegroepje en wist in zijn eentje stand te houden. “Dit was even nodig”, zei de 43-jarige renner na afloop op de sociale media van BEAT Cycling. “Voor mijn eigen gevoel had ik in een paar strandraces de kans om te winnen, maar het niet gedaan. De ene keer baalde ik daar meer van dan de andere keer. Ik zat er tegenaan te hikken.”

“Vandaag voelde ik me de wedstrijd heel goed, ik miste geen enkele keer de slag. In de finale kwamen twee groepjes bij elkaar en viel het één moment stil. Toen wist ik: dit is mijn moment. Ik was meteen weg en toen ik één keer achterom keek, wist ik eigenlijk al dat het gebeurd was. (…) Ik ben hier heel blij mee.”

De MTB Beachrace Texel was de tweede van zeven wedstrijden in de Strandrace Topcompetitie. Eind oktober werd de eerste manche in Noordwijk gewonnen door Daan van Sintmaartensdijk. Hij behield zondag zijn nummer één positie in het regelmatigheidsklassement.