Thijs Zonneveld moet geopereerd worden na zware val in Unbound

Voor Thijs Zonneveld is Unbound Gravel uitgelopen op een drama. De BEAT-renner en journalist kwam tijdens de gravelwedstrijd hard ten val en moest opgeven.

In het ziekenhuis bleek even later dat Zonneveld dat zijn kniepees had gescheurd. Een operatie is nodig om de schade aan zijn pees te herstellen.

“Ik ben hard gevallen over de kop in een afdaling. Bovenop de stenen.”, aldus de journalist vanuit Amerika. “Mijn knie is naar de tering. Die gaat sowieso hechtingen nodig hebben. Ik hoop dat mijn knieschijf niet is gebroken.”

De komende maanden zal Zonneveld niet aan koersen toekomen.

Hoe het in de wedstrijd zit weet ik niet. Wat ik intussen wel weet is dat mijn kniepees gescheurd is. Naar huis, opereren, uithuilen en opnieuw beginnen. — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) June 3, 2023