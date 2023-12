zondag 10 december 2023 om 19:42

Thijs Zonneveld klopt Jasper Ockeloen op het strand van Wijk aan Zee

Thijs Zonneveld heeft zondag de overwinning gepakt in de strandrace van Wijk aan Zee. In de zogenoemde ‘BeachBattle’ langs de kust van Noord-Holland was de ervaren BEAT-renner en AD-journalist sneller dan Jasper Ockeloen.

Op het programma stond een strandrace van ruim 54 kilometer, bestaande uit meerdere rondes onder de rook van Tata Steel, met in elke omloop de beklimming van de Muur van WaZ tot 18%. Door de stormachtige wind werd het een loodzware editie in Wijk aan Zee.

Zonneveld en Ockeloen wisten weg te rijden uit een kopgroep van zes, waarin ook Menno Don, Rick van Breda, Jules de Cock en de Belg Aaron Verwilst reden. In de sprint-à-deux was Zonneveld uiteindelijk de snelste. Ockeloen en Don mochten met hem mee het podium op.

“Ik wilde het op het laatste klimmetje laten aankomen, omdat ik me heel goed voelde”, vertelde Zonneveld na afloop aan CyclingOnline. “De enige die beter of even goed was als ik, was Jasper Ockeloen, maar die reed lek. Hij reed daarna toch weer knap terug naar ons, dus was Jasper minimaal mijn gelijke.”

Bij de vrouwen ging de overwinning in de BeachBattle Wijk aan Zee naar Mariëlle Trouwborst, die afrekende met Puck Pinxt en Tirza Wisse.