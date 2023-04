Thijs Zonneveld beklaagt zich over ‘leeftijdsdiscriminatie’ in gravelwedstrijd

BEAT Cycling en hun renner Thijs Zonneveld zijn niet blij met de startopstelling voor de Gravel Fondo Limburg (zondag 30 april). Bij deze gravelwedstrijd starten alle deelnemers – wedstrijdrenners en recreanten – door elkaar heen en in een bepaald leeftijdsvak. De 42-jarige Zonneveld, die dit jaar zijn comeback als wielrenner maakte bij BEAT Cycling, moet daardoor ver achter veel van zijn concurrenten starten.

Volgens BEAT Cycling worden wedstrijdrenners met een hogere leeftijd, zoals Zonneveld, benadeeld ten opzichte van jongere tegenstanders. Zij hebben bij de start al een achterstand en maken zo minder kans om de wedstrijd te winnen. “Dat is een vorm van leeftijdsdiscriminatie die niet thuishoort in 2023”, schrijft het Nederlandse Continental-team.

“En het wordt nog gekker”, vervolgt het statement dat de ploeg deelde op sociale media. “De organisatie bepaalt welke 25 renners vooraan mogen starten.” Daarbij geen Zonneveld, die volgens BEAT Cycling rond plek vijfhonderd start. Hij zal dus bij het vertrek al behoorlijk wat tijd verliezen, want de klok begint voor iedereen te lopen na het klinken van het startschot. Het is dus niet zo dat de individuele tijd van een renner pas ingaat nadat deze over de startstreep rijdt, zoals het geval is bij bijvoorbeeld een marathon.

BEAT Cycling heeft bij de organisatie om uitleg gevraagd. Deze antwoordde als volgt: “Dergelijke priority boxes zijn altijd voer voor discussie. Onze race director heeft de uiteindelijke beslissing gemaakt en het is niet mogelijk om in hoger beroep te gaan. Deze lijst is definitief en er zullen geen verandering doorgevoerd worden.” Via een publieke oproep vraagt BEAT Cycling nogmaals om opheldering. De ploeg wil weten ‘hoe een eerlijke kans voor alle deelnemers aan de wedstrijd wordt gegarandeerd’.

Thijs Zonneveld: “Geflikt omdat ik een oude lul ben”

Zonneveld liet zelf ook van zich horen via sociale media. “De profs, oud-profs, influencers en journalisten zijn de organisatie op het eerste startvak gezet. Behalve eentje”, doelt de journalist van het AD op zichzelf. “Geen idee wie ik daar ooit voor de schenen heb getrapt, maar goed. Het probleem is dat ik ook niet in het tweede, derde of vierde startvak sta. Ik mag starten als 500e, minuten na de eersten. Omdat ik 40+ ben, aldus de organisatie. Hoe ik ooit nog vooraan moet geraken: geen idee. Geflikt omdat ik een ouwe lul ben. Top.”

