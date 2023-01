Thijs Rondhuis over EK wielrennen 2023: “Er zijn nog een aantal hordes te nemen”

Dinsdagavond werd in Assen het startschot gegeven aan het EK wielrennen 2023, dat in de derde week van september plaatsvindt in Drenthe. UEC-voorzitter Enrico Della Casa had nog nooit zo’n grote opkomst gezien bij een kick-off en hij was er dan ook zeker van dat dit ‘het beste EK ooit’ werd. Toch zijn er volgens organisator Thijs Rondhuis nog wel een aantal hordes te nemen, vertelt hij aan WielerFlits.

“Organisatorisch is dit een moeilijke variant, omdat we met alle wedstrijden door vrijwel heel de provincie Drenthe gaat”, stelt de wedstrijdorganisator vast. Hij benadrukt dat er al veel gebeurd is. “Vier verschillende startplaatsen, twee verschillende finishlocaties (de wegwedstrijden eindigen op de VAM-berg, de tijdritten in Emmen, red.) en we rijden door ruim twaalf gemeenten. Qua vergunningenprocedures kan het niet moeilijker dan dit. In totaal hebben we ook 1.400 verkeersregelaars nodig. Maar áls het ergens kan, dan is dat in Drenthe.”

Voor kerst zijn alle routes akkoord gegeven door de gemeentes, maar gedeputeerde Henk Brink stipte tijdens de presentatie nog wel een belangrijk punt aan. De provincie Drenthe draagt 900.000 euro bij aan het EK, de overige 1,1 miljoen euro die nodig zijn voor de organisatie moet uit het bedrijfsleven komen. “Financieel liggen er nog wel wat uitdagingen”, bevestigt Rondhuis. “Een beheersbare uitdaging, weliswaar.” Dinsdagavond werden al een aantal sponsoren in het zonnetje gezet op het podium, maar daar moeten er nog wel een aantal bij.

Lees meer: Drenthe en UEC presenteren parcoursen EK wielrennen 2023

Programma een dag ingekort

Overigens is het programma ook een dag ingekort. Aanvankelijk zouden de individuele tijdritten plaatsvinden op dinsdag 19 september, maar dan is het Prinsjesdag. “Daardoor kon de NOS de individuele tijdritten niet op televisie uitzenden, omdat er twee kanalen voorbehouden zijn voor Prinsjesdag. Het zou dan alleen op internet te zien zijn, maar dat krijg ik niet uitgelegd. Daardoor zijn de juniorenwedstrijden – die op een losse dag zouden plaatsvinden – nu geprogrammeerd op de ochtend van de EK-wegwedstrijden voor de vrouwen en mannen.”