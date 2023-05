Pinot voelt zich niet fit: “Gelukkig overkomt het me in deze fase van de Giro”

Thibaut Pinot kende zondag niet zijn beste dag in de Giro d’Italia. De Fransman eindigde in de tijdrit naar Cesena als 38ste en verloor meer dan tweeënhalve minuut op onder meer Geraint Thomas. De tegenvallende prestatie van Pinot heeft een reden, laat Groupama-FDJ weten op sociale media. De klimmer voelt zich niet helemaal fit

“Thibaut Pinot voelt zich al enkele dagen verzwakt”, meldt de Franse ploeg, die benadrukt dat Pinot negatief heeft getest op corona. “Maar hij heeft alles gegeven en hoopt zijn goede benen terug te vinden voordat de koers de bergen intrekt. Kom op Thibaut, je kunt het!”

Pinot, die inmiddels twintigste in het klassement staat op meer dan vijfeneenhalve minuut van rozetruidrager Thomas, heeft zelf ook een reactie gegeven. “De eerste vijf dagen van de Giro ging het goed, maar daarna werd ik ziek. Ik heb het geluk dat het mij in deze fase van de ronde overkomt: morgen is er een rustdag en daarna krijgen we drie etappes voor de sprinters of baroudeurs.”

“Mijn belangrijkste zorg voor de tijdrit van vandaag (zondag, red.) was niet per se de tijd die ik zou rijden”, vervolgt Pinot. “Het belangrijkste is om het goede gevoel te hervinden, goed te zijn in de volgende bergetappe en plezier te hebben in het tweede deel van de Giro.”

Bergtrui

Pinot droeg deze Giro al enkele dagen de blauwe bergtrui, die inmiddels in handen is van Davide Bais. Laatstgenoemde heeft 86 punten in het bergklassement, Pinot 50 punten. De Fransman zegt geen doel te hebben gemaakt van het nevenklassement. “Al kan ik tijdens de laatste week van de wedstrijd van mening veranderen. We zullen zien”, zei hij eerder.

