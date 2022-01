Thibaut Pinot vervroegt seizoensstart: “Ik voel dat ik het verschil kan maken”

Thibaut Pinot begint vroeger dan aanvankelijk gedacht aan het nieuwe seizoen. Eigenlijk zou de Franse klimmer het wielerjaar medio februari aftrappen met de Tour des Alpes-Maritimes et du Var, maar nu wordt de GP La Marseillaise al zijn eerste koers. De Zuid-Franse wedstrijd staat op zondag op de kalender.

“We hebben besloten om mijn seizoensstart te vervroegen naar de GP La Marseillaise omdat ik me behoorlijk goed voel. Mijn laatste twee trainingskampen hebben me zeer goed gedaan en ik voelde een verbetering ten opzichte van het vorige kamp in Tenerife”, licht Pinot de keuze om eerder aan het seizoen te beginnen toe. “Ik voel dat ik het verschil kan maken in een koers en ik kan niet wachten om weer in het ritme van de wedstrijden te komen.”

De 31-jarige Franse klimmer van Groupama-FDJ verschijnt voor het eerst sinds 2017 aan de start van de GP La Marseillaise. “Het is ook een koers die ik leuk vind omdat het vrij zwaar is, dus het zou een goede wedstrijd voor mij kunnen zijn. Het is een plezier om hier terug te zijn. We hebben een geweldige ploeg om iets te presteren en we zullen de windrichting voor de Gineste (de laatste klim, red.) grondig analyseren. Ik kijk ernaar uit om zondag weer een startnummer op te doen.”

Ster van Bessèges

Na de GP La Marseillaise staat Pinot ook aan het vertrek van de Ster van Bessèges (2-6 februari). “Daar ben ik sinds mijn derde plaats in 2016 niet meer geweest. De line-up van de ploegen is erg sterk, wat goed is voor een historische Franse koers als deze. Er zijn een tijdrit en aankomsten bergop. Deze twee wedstrijden zullen mijn seizoen echt een kick-start geven. Er is een kans om het leuk te hebben als de prikkels er zijn, in ieder geval ben ik blij om terug te zijn in Frankrijk!”