Thibaut Pinot schikt zich in nieuwe rol: “Rood behouden tot dinsdag zou geweldig zijn”

Oorspronkelijk waren de plannen van Thibaut Pinot om deze Vuelta a España zoveel mogelijk aan te vallen op de beklimmingen, maar doordat ploeggenoot Rudy Molard in de vijfde etappe vanuit de vroege vlucht de rode leiderstrui heeft overgenomen moet de klimmer het geweer van schouder wisselen.

Pinot is hier echter allesbehalve rouwig om, blijkt uit een gesprek dat hij had met de organisatie van de Vuelta. “Molard is mijn kamergenoot, dus delen we veel momenten samen. Het is mooi om hem in het rood te zien. Hij wordt beloond voor zijn harde werk en hij verdient dit echt na alles wat hij heeft meegemaakt. Hij is een erg toegewijde renner”, steekt Pinot de loftrompet over zijn ploeggenoot.

De komende etappes zullen voor Pinot dus in het teken staan van het verdedigen van het rood. “Natuurlijk hebben we een andere strategie nu Molard de rode trui heeft. Als we het rood tot dinsdag kunnen behouden zou dat geweldig zijn.”