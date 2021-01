‘Thibaut Pinot richt zich op Giro d’Italia, slaat Tour de France over’

Thibaut Pinot zal dit jaar niet deelnemen aan de Tour de France, zo meldt radiostation RMC Sport. De 30-jarige klimmer van Groupama-FDJ mikt dit jaar weer vol op de Giro d’Italia, terwijl Arnaud Démare waarschijnlijk als sprintkopman zal worden uitgespeeld in de Tour.

Pinot stond in 2014 nog op het eindpodium van de Tour, achter eindwinnaar Vincenzo Nibali en runner-up Jean-Christophe Peraud, maar kende sindsdien vooral veel pech in de Ronde van Frankrijk. Zo moest hij in 2019 nog in tranen opgeven met een spierblessure en vorig jaar haalde hij door rugproblemen nooit zijn gebruikelijke niveau.

Als we RMC Sport mogen geloven, kiest Pinot dit jaar dus weer resoluut voor de Giro. Voor de Fransman zal het zijn derde optreden worden in de Ronde van Italië. In 2017 eindigde hij als vierde. Een jaar later leek hij wel op weg naar een podiumplaats, maar moest hij vlak voor het einde opgeven vanwege uitputtingsverschijnselen.

Arnaud Démare

Démare moest de afgelopen twee jaar de Tour de France missen, maar lijkt dit jaar als sprintkopman te beginnen aan de Franse ronde. “We zullen zien hoe het uitpakt, maar ik zie mijzelf zeker in de Tour de France. Het is ook al besproken binnen de ploeg”, zo liet de Franse kampioen eind vorig jaar nog weten.