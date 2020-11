Démare hoopt weer Tour de France te rijden: “Is al besproken”

Arnaud Démare moest de afgelopen twee jaar de Tour de France missen. De sprinter werd buitenspel gezet door zijn ploeg Groupama-FDJ, omdat de Franse formatie vol inzette op een goed klassement van Thibaut Pinot. In 2021 wil Démare zich weer tonen in de Tour. “Dat is ook al besproken”, vertelt hij tegen Cyclism’Actu.

“We zullen zien hoe het uitpakt, maar ik zie mijzelf zeker in de Tour de France volgend jaar”, zegt de regerend Franse kampioen, die in de voorbije Giro vier sprintzeges boekte en zo de puntentrui veroverde. Volgens Démare kan een Tourploeg mikken op een klassementsrenner en een sprinter.

“Als je kijkt naar Alexander Kristoff en Tadej Pogačar in de voorbije Tour, dan zie je dat het kan”, doelt Démare op de succesvolle ploeg van UAE Emirates. “Datzelfde gold voor Wout van Aert en Primož Roglič bij Jumbo-Visma, ook al heb ik meer helpers nodig dan Van Aert. Ik denk dus dat het te combineren is.”

Over zijn programma voor 2021 kan Démare nog weinig zeggen. “Er worden steeds wedstrijden afgelast, dus het is lastig om nu een programma in elkaar te zetten. In plaats van een lange periode waarop we ons concentreren, zoals afgelopen seizoen, kan het zijn dat we volgend jaar periodes van twee of drie weken zonder koersen hebben”, denkt hij.