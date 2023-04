Thibaut Pinot nog maar eens tweede, maar: “Ik lig op schema voor de Giro”

Thibaut Pinot werd zaterdag – niet voor het eerst dit seizoen – tweede in een wielerkoers. De Fransman van Groupama-FDJ moest in de koninginnenrit van de Ronde van Romandië alleen zijn meerdere erkennen in Adam Yates. Toch was Pinot na afloop niet ontevreden. “Ik lig op de schema, dat stemt me tevreden”, liet hij weten aan Cycling Pro Net.

Pinot probeerde in de laatste kilometers nog wel naar de eerder ontsnapte Yates te rijden, kwam nog heel dicht, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. “Ik wist dat er hard zou worden doorgereden op de slotklim. Ik liet het gebeuren en deed net alsof ik niet beter kon, maar ik had toch meteen moeten reageren toen Yates aanviel.”

Pinot ging met een ultieme versnelling nog op zoek naar de Brit, maar bleef toch hangen. “Het verschil was niet groot. Ik wist dat ik in de finale nog een kleine versnelling had om naar Yates te springen. Veel meer was er ook niet nodig, maar ik word toch tweede. Ik had hier graag gewonnen, maar ik sta wel waar ik wilde staan. Dat stemt me tevreden, een week voor de Giro d’Italia. Zeker omdat ik de laatste dagen wat twijfels had. Het is fijn om in een echte bergetappe zo te rijden.”

Pinot begint de slotrit van de Ronde van Romandië, met aankomst in Genève, als de nummer vijf in het algemeen klassement. De 32-jarige Fransman, bezig aan zijn afscheidsjaar, zal de ronde waarschijnlijk ook als vijfde beëindigen. De slotrit lijkt namelijk niet zwaar genoeg om nog verschuivingen teweeg te brengen in de algemene rangschikking.