Thibaut Pinot kiest voor dubbel Tour-Vuelta dinsdag 30 juni 2020 om 16:03

Thibaut Pinot zal na de coronabreak aan de start staan van de Tour de France en Vuelta a España, zo heeft zijn werkgever Groupama-FDJ laten weten. Ook de troonopvolger van Pinot – David Gaudu – zal dit jaar de Tour en de Vuelta combineren.

Pinot en Gaudu koersen eerst nog samen in het Critérium du Dauphiné, om vervolgens deel te nemen aan de Ronde van Frankrijk. Pinot won vorig jaar een Touretappe met aankomst op de Tourmalet en was een van de smaakmakers in de bergen, maar moest in het zicht van de haven opgeven met een spierblessure.

Gaudu maakte vorig jaar indruk als meesterknecht en zal in de aankomende Tour wellicht opnieuw moeten knechten voor zijn oudere landgenoot. Beide renners zullen later dit jaar ook nog meedoen aan de Vuelta a España. Voor de 23-jarige Gaudu zal het zijn allereerste Vuelta-deelname worden, Pinot (30) won twee jaar geleden nog twee bergetappes.

Gisteren maakte Groupama-FDJ ook al de programma’s bekend van sprintkopman Arnaud Démare, Stefan Küng, Marc Sarreau, Valentin Madouas en Rudy Molard.