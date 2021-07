Thibaut Pinot maakt komende maand in de Tour du Limousin zijn rentree in de koers. Dat maakte de Franse renner van Groupama-FDJ bekend via social media.

Enfin ! 🤩

-Tour du Limousin

-Tour du Poitou-Charentes

-Classic Grand-Besançon

-Tour du Jura

-Tour du Doubs C’est l’heure de la reprise et elle sera 100% française 👀

A très vite 😘 pic.twitter.com/dBTWw8tNPF — PINOT Thibaut (@ThibautPinot) July 30, 2021