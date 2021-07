‘Thibaut Pinot keert in september terug in wielerpeloton’

Thibaut Pinot zal begin september weer een rugnummer opspelden, zo meldt de Franse sportkrant L’Équipe. De Franse klimmer kon vanwege aanhoudende rugklachten lange tijd niet koersen, maar er is nu licht aan het einde van de tunnel.

De renner van Groupama-FDJ zal op 3 september deelnemen aan de Classique du Grand Besançon-Doubs. De 31-jarige Pinot reed na de Tour of the Alps (19-23 april) geen wedstrijd meer voor zijn werkgever Groupama-FDJ. Pinot was eigenlijk de aangewezen kopman voor de Giro d’Italia, maar besloot uiteindelijk een streep te zetten door zijn geplande Giro-deelname.

Pinot nam na de Tour of the Alps drie weken volledige rust en heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan zijn herstel. “Er is al veel verbeterd, maar ik ondervind nog steeds ongemak in de onderrug. Om de afgelopen maanden te kunnen blijven fietsen moest ik compenseren. Om mijn rug te ontlasten ging ik andere spieren gebruiken, wat leidde tot pijn in de heup, de onderrug en de bilspieren”, liet hij eind juni weten.

Om die blessures te verhelpen, onderging hij de nodige onderzoeken bij specialisten en in klinieken. Volgens L’Équipe zal hij na de Classique du Grand Besançon-Doubs ook meedoen aan de Tour du Jura (4 september) en de Tour du Doubs op zondag 5 september.