Onduidelijkheid over comeback Thibaut Pinot: “Nog last van de onderrug”

Thibaut Pinot worstelt nog altijd met de rugblessure waardoor hij al twee maanden langs de kant staat. De kopman van Groupama-FDJ zegt de afgelopen periode hard gewerkt te hebben aan zijn herstel. “Er is al veel verbeterd, maar ik ondervind nog steeds ongemak in de onderrug”, vertelt Pinot op social media.

“Om de afgelopen maanden te kunnen blijven fietsen moest ik compenseren. Om mijn rug te ontlasten ging ik andere spieren gebruiken, wat leidde tot pijn in de heup, de onderrug en de bilspieren”, legt de klimmer uit. Om die blessures te verhelpen onderging hij de nodige onderzoeken bij specialisten en in klinieken.

Ook nam Pinot, die in de Tour of the Alps afstapte en een streep zette door zijn geplande Giro-deelname, drie weken volledige rust. “En de afgelopen zes weken heb ik de training weer opgebouwd. Elke ochtend ging ik twee uur fietsen en in de middag had ik sessies bij de fysiotherapeut”, geeft hij aan. “De laatste twee maanden is al veel verbeterd en ik kan mijn trainingen op de weg verlengen.”

“Dat is belangrijk om aan mijn conditie te kunnen werken, zodat ik weer aan de start kan staan van wedstrijden”, aldus Pinot. “Maar op dit moment ondervind ik nog steeds ongemak in de onderrug, waardoor ik mij nog niet 100% kan inzetten. We blijven actief op zoek naar de oorzaak en willen die behandelen. Ik blijf hoopvol en wil zo snel mogelijk terugkeren in het peloton.” Wanneer dat gaat zijn, is dus nog niet bekend.