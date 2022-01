Thibaut Pinot: “Ik droom van het roze, omdat het geel te groot is”

Thibaut Pinot heeft er een moeilijk 2021 opzitten. De Fransman had afgelopen seizoen zijn zinnen op de Ronde van Italië gezet, maar terwijl Egan Bernal la maglia rosa bemachtigde, zat de Fransman lange tijd geblesseerd thuis. “Het waren eindeloze maanden, waarin ik mentaal leed”, vertelt hij nu over die periode.

“Het was de tijd van de Giro, die ik eigenlijk had moeten rijden. Er waren elke dag wedstrijden op televisie. Alles wat je doet op zulke moment, herinnert je aan je situatie. Als je op Twitter kijkt, je televisie aandoet, wat dan ook – altijd kom je wielrennen tegen. En iedereen zei tegen me dat ze me weer hoopten te zien in de Vuelta. Ik antwoordde positief, maar wist in mei al dat dat niet mogelijk zou zijn”, blikt de renner van Groupama-FDJ terug.

Toch reed Pinot, die sinds zijn val in de Tour de France van 2020 vooral met rugklachten kampte, in het najaar nog de nodige koersen. Wat er komend seizoen voor hem op het programma staat, is nog niet bekend. Ploegleider Marc Madiot hintte eerder op een Tourdeelname, maar zelf zegt Pinot graag nog eens het roze te dragen in de Giro.

“Toen ik prof werd, maakte ik een lijst met doelen. Ik heb ze inmiddels bijna allemaal behaald. Ik heb de volgende dromen al af kunnen strepen: Frans kampioen worden, in alle drie de grote rondes een etappe winnen en zegevieren in de Ronde van Lombardije. Nu rest alleen het roze in de Giro nog. Het is het enige wat ik nog mis. Toen ik kind was, leek de gele trui van de Tour me altijd te groot, dus sindsdien droom ik van het roze”, verklaart de 31-jarige renner zijn voorkeur.