Marc Madiot: “Grote kans dat Thibaut Pinot naar de Tour gaat”

Marc Madiot acht de kans groot dat Thibaut Pinot aankomend jaar naar de Tour de France gaat. Dat heeft de manager laten weten aan RMC vlak na de presentatie van het parcours in Parijs. “Als alles goed gaat, zal hij starten”, is Madiot duidelijk.

“Maar we moeten eerst dit seizoen nog afmaken en het parcours tot in de details moeten doornemen. De afgelopen dagen had hij nog steeds wat last van zijn terug, dus we gaan het zien. We moeten op onze hoede zijn voor de eerste indrukken en euforie rond de bekendmaking, want in de wielrennerij kun je niet te ver vooruit kijken.”

Wat Madiot van het parcours vindt, weet hij nog niet helemaal. Wel zegt hij zijn twijfels te hebben over de kasseienrit. “Ik ben een beetje verdeeld over die etappe”, eindigt hij.”Sommige ploegen rijden om die etappe te winnen, sommige om hem niet te verliezen. Dat zorgt voor weinig bewegingsvrijheid. Op het papier ziet het er goed uit, maar als je eenmaal op de grond ligt…”