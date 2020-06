Thibau Nys troeft Mathieu van der Poel af in Slag om Balenberg zondag 21 juni 2020 om 18:02

Thibau Nys (17) heeft de Slag om Balenberg op zijn naam geschreven. Nys junior toonde zich in alle drie de disciplines (een technisch trialparcours, om het verst door een zandbak klieven én een tijdrit van anderhalve kilometer) de betere van onder anderen Mathieu van der Poel.

Evenementenbureau Golazo organiseerde vorige maandag in het grootste geheim de allereerste Slag om Balenberg. Daarin namen zowel bij de heren als bij de dames zes topcrossers het tegen elkaar op in drie verschillende disciplines. Al waren de heren maar mijn z’n vijven: Tim Merlier kende onderweg naar Baal autopech en geraakte niet meer op tijd ter plekke. Ook Wout van Aert kreeg een uitnodiging, maar die vertoefde deze week al op stage in Frankrijk.

Wel van de partij: wereldkampioen en topfavoriet Mathieu van der Poel, Belgisch kampioen Laurens Sweeck, Toon Aerts, Eli Iserbyt en juniorenwereldkampioen Thibau Nys. Die laatste is pas 17, maar had wel een niet-onbelangrijk voordeel: parcourskennis. Nys is opgegroeid op de Balenberg en weet waar elke boomwortel ligt. Bovendien was de jongeling op en top gemotiveerd om zich voor het eerst in zijn nog prille carrière te meten met de absolute wereldtop.

En dat deed Nys met verve. In alle disciplines stak hij er met kop en schouders bovenuit. Spannender was de strijd voor de tweede plaats. Die ging uiteindelijk naar Van der Poel, met een sterke prestatie in de afsluitende tijdrit. Al had hij ook daar meer dan twee seconden meer nodig dan Thibau Nys om de anderhalve kilometer op het parcours van de GP Sven Nys te leggen. De Balenberg blijft tot nader order eigendom van de familie Nys…

Eindklassement Slag om Balenberg

1. Thibau Nys – 24p

2. Mathieu van der Poel – 18p

3. Laurens Sweeck – 16p

4. Toon Aerts – 13p

5. Eli Iserbyt – 9p

Uitslagen per proef

Trial

1. Thibau Nys – 1’32″16 (6p)

2. Laurens Sweeck – 1’33″62 (5p)

3. Mathieu van der Poel – 1’35″28 (4p)

4. Eli Iserbyt – 1’39″41 (3p)

5. Toon Aerts – 1’40″13 (2p)

Zandproef (twee pogingen, beste telt)

1. Thibau Nys – 26,67m en 28,96m (6p)

2. Toon Aerts – 25,66m en 26,46m (5p)

3. Mathieu van der Poel – 24,55m en 26,35m (4p)

4. Laurens Sweeck – 25,54m en 24,45m (3p)

5. Eli Iserbyt – 25,16m en 23,20m (2p)

Tijdrit

1. Thibau Nys – 4’07″62 (12p)

2. Mathieu van der Poel – 4’09″96 (10p)

3. Laurens Sweeck – 4’10’93” (8p)

4. Toon Aerts – 4’12″83 (6p)

5. Eli Iserbyt – 4’23″91 (4p)