Thibau Nys wint eerste Wereldbeker voor beloften, Pim Ronhaar vijfde in Tábor

Thibau Nys heeft zich in de Wereldbeker van Tábor van zijn beste kant laten zien. In de beloftenwedstrijd in Tsjechië wist hij de winst te grijpen door Jente Michels te verslaan na een spannend duel. Het complete podium kleurde Belgische, want Emiel Verstrynge eindigde als derde. Pim Ronhaar was op plek vijf de beste Nederlander.

Al vroeg in de wedstrijd ontstond een kopgroep van zes, met daarbij Pim Ronhaar en vijf Belgen: Joran Wyseure, Emiel Verstrynge, Jente Michels, Witse Meeussen, Thibau Nys. Zij sloegen snel een gat met de Italianen Davide Toneatti en Samuele Leone, die in de achtervolging moesten.

Verstynge was door een lekke band de eerste die afhaakte in de kopgroep, waar halverwege de wedstrijd drie man uit wegreden. Michels, Meeussen en Nys vonden elkaar, terwijl daarachter Ronhaar moest jagen. Hij kreeg daarbij geen steun van U23-wereldkampioen Wyseure en daardoor liep de achterstond op naar 15 seconden.

Door een terugslag van Ronhaar naar de zesde plaats kleurde de complete top-5 in koers opeens Belgisch. In de voorlaatste ronde waren het Michels en Nys die overbleven vooraan, omdat Meeussen compleet wegviel door problemen met zijn derailleur. Hij zou uiteindelijk vijftiende worden.

De strijd om de overwinning werd uiteindelijk gewonnen door Nys, die een seconde voor Michels over de finish kwam. In het duel om de derde plaats bleek Verstrynge de betere van Wyseure.

Ronhaar kwam als vijfde over de finish, vlak voor de Amerikaan Andrew Strohmeyer. David Haverdings (achtste) en Danny van Lierop (tiende) zorgden voor nog twee Nederlanders in de top-10 van de uitslag.

Wereldbeker veldrijden 2022-2023, Tábor

Uitslag beloften mannen

1. Thibau Nys in 48m13s

2. Jente Michels op 1s

3. Emiel Verstrynge op 36s

4. Joran Wyseure op 50s

5. Pim Ronhaar op 1m07s

6. Andrew Strohmeyer op 1m08s

7. Dario Lillo op 1m10s

8. David Haverdings op 1m10s

9. Davide Toneatti op 1m21s

10. Danny van Lierop op 1m24s