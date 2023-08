Thibau Nys topfavoriet voor WK bij beloften: “Slaat nergens op dat crossers een voordeel zouden hebben”

Thibau Nys gaat zaterdag op zoek naar goud in het WK bij de beloften. De Belg is misschien wel de grote topfavoriet, al zal het geen makkelijke wedstrijd zijn om te winnen. ” “, vertelde hij op voorhand aan onder meer Sporza.

“Dit stond bij het begin van het seizoen met stip aangeduid. Ik kan wel niet ontkennen dat die stip sindsdien wat is vervaagd”, aldus een eerlijke Nys. “Maar ik ben natuurlijk zeer blij om hier te zijn en kan echt niet wachten om erin te vliegen. Het is nog steeds een groot doel voor mij.”

Het parcours in Glasgow lijkt ook op maat van Nys te zijn, zeker met zijn kwaliteiten als crosser. Zelf denkt hij daar echter anders over: “Het slaat nergens op dat mensen zeggen dat crossers hier een voordeel zouden hebben. Het gaat op dit parcours veel meer over intervallen. Ik begrijp niet waarom wij een bocht sneller zouden kunnen nemen dan een wegrenner. We zitten niet op een crossfiets, hé. Dat zou een ander verhaal zijn. Nu merk je er weinig van”

Nys: “Het zal oorlog zijn”

“Het is een zwaar parcours, waar ik mijn ding wel zou moeten kunnen doen”, geeft Nys nog mee. “Al zal het zeker niet evident worden. Ik voorspel een zeer nerveuze wedstrijd. Je zal moeten koersen om in koers te blijven. Bij de beloften is een wedstrijd altijd wat minder gecontroleerd. Het zal oorlog zijn. Ik heb al even geen U23-koers gereden, dus zal het in het begin zeker wat aanpassen zijn.”

WK 2023: Voorbeschouwing wegwedstrijd beloften – Zenuwslopende strijd met Nys als favoriet Lees ook: