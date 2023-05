Thibau Nys sprint naar eerste profzege in tweede etappe Tour of Norway, Mick van Dijke vierde

Thibau Nys heeft de tweede etappe in de Tour of Norway gewonnen. De Belg van Trek-Segafredo bleek de snelste op de oplopende aankomst in Stavanger. De Belg Edward Planckaert van Alpecin-Deceuninck werd tweede, terwijl Ben Tulett, die klassementsleider blijft, naar de derde plek sprintte. Rasmus Tiller (Uno-X) leek even op weg naar een solozege na een late uitval, maar werd op de valreep ingehaald.

In de tweede etappe kreeg het peloton 166 kilometer voor de kiezen waarin de nodige hoogtemeters moesten worden overwonnen. Het parcours telde twee gecategoriseerde beklimmingen: de klim naar Knuttjørn (21.9 km aan 3.6%) en die naar Seldal (5.2 km aan 5.6%), waarvan de top op ongeveer 35 kilometer van de streep lag. Daarnaast liep ook de finale in Stavanger nog aan 4% omhoog. Op papier dus een aankomst voor sprinters met inhoud.

Op de eerste beklimming van de dag ontstond de achtkoppige vlucht van de dag bestaande uit de Belgen Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) en Dries De Pooter (Intermarché-Circus-Wanty), Kevin Vermaerke (DSM), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Manuele Tarozzi (Green Project-Bardiani CSF Faizanè), Mathias Bregnhøj (Leopard TOGT), Zeb Kyffin (Saint Piran) en Torbjørn Andre Røed (Noorse selectie).

De Bondt en Kyffin weren zich kranig

Het achttal behaalde een voorsprong van maximaal drie minuten. Op de top van de klim naar Seldal hadden ze echter nog maar een ruime minuut over. Op ongeveer 31 kilometer van de streep maakten De Bondt, de Amerikaan Vermaerke en de Brit Kyffin zich los van hun vluchtkompanen. Niet veel later moest hier ook Vermaerke passen waardoor er slechts twee leiders overbleven. Het duo draaide echter goed rond en verloor ondanks een stevige tegenwind nauwelijks tijd op het peloton, waar Uno-X en Trek-Segafredo het meeste werk deden.

Met nog tien kilometer was de voorsprong van De Bondt en Kyffin nog altijd meer dan een minuut. In het peloton stak BORA-hansgrohe inmiddels ook een handje bij met Marco Haller. Het tweetal aan kop begon vervolgens toch wat van zijn pluimen te ver verliezen. Met vijf kilometer te gaan dook de voorsprong onder de halve minuut. Inmiddels verschenen de sprintersploegen ook aan de kop van het peloton om zich voor te bereiden op de spurt.

Nys rondt ploegwerk af

Met nog drie kilometer te gaan besloot De Bondt er alleen vandoor te gaan. Een kilometer later werd ook de Belg ingerekend en bleek een massasprint onvermijdelijk. In de slotkilometer koos Tiller voor de aanval nadat zijn ploeggenoot Alexander Kristoff een gat liet vallen. Jasper Stuyven dichtte echter het gat in dienst van Nys. Tiller werd met 150 meter te gaan ingerekend en Nys maakte het werk van zijn ploeggenoot soeverein af.

Planckaert en Tulett werden tweede en derde, terwijl de Nederlander Mick van Dijke van Jumbo-Visma knap beslag legde op de vierde plek. Ben Tulett blijft ook leider in het klassement.