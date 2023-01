Thibau Nys recht de rug met zege in Zonhoven: “Gedacht aan stopzetten seizoen”

Thibau Nys won zondag de beloftenwedstrijd van de Wereldbeker Zonhoven, maar enkele dagen geleden zag het er allemaal nog een stuk minder rooskleurig uit voor de renner van Baloise-Trek Lions. Na de X2O Trofee Koksijde van afgelopen donderdag zag hij het somber in voor de rest van het veldritseizoen. “Ik heb aan stoppen gedacht”, zei hij in Zonhoven tegen Belga.

In Baal en Koksijde kwam Nys uit bij de profs. In de eerste veldrit finishte hij niet, in de tweede veldrit werd hij vijfentwintigste. Drie dagen later wist hij dus echter terug te slaan met een zege. “Dit is een opsteker waar ik echt nood aan had”, aldus Nys, die al langer kampt met rugproblemen. “Natuurlijk ben ik wel even kwaad geweest op mezelf. Ik heb mijn oefeningen wat verwaarloosd in de aanloop van dit seizoen en daar betaal ik de prijs voor. Nu besteed ik er wel volop aandacht aan, laat ik me voldoende masseren, doe ik stretchoefeningen en dergelijke meer.”

“Ik kan mezelf op dit moment niets verwijten, maar ik had vlak voor het seizoen meer rugoefeningen moeten doen. Dat is een les die ik alvast meepak naar volgend jaar. Ik ben nog jong, elke dag leer ik bij. Het is nu gewoon vervelend. Je kan er geen vinger op leggen wanneer ik wel of geen last ga hebben in een cross. Baal en Koksijde waren verschrikkelijk, vandaag (zondag, red.) gaat het wel goed.”

Na de cross in Koksijde zat Nys ‘heel diep’ en was hij ‘gedemotiveerd’, gaf hij in gesprek met Belga toe. “Die rugpijn is om radeloos van te worden en ik heb even getwijfeld om mijn seizoen daar stop te zetten. Gewoon omdat ik het gevoel had dat het geen zin had om zo verder te crossen. Ik had het gevoel dat ik me beter op de weg kon focussen, op het voorjaar, want elk weekend dat ik nu ‘verkloot’ is wel een weekend dat ik kan gebruiken met het oog op het wegseizoen.”